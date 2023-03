Aarau Echte Bibeli im Naturama, Hasen aus Zinn im Stadtmuseum An Ostern gehören Bibeli und Hasen fix dazu. Im Naturama geht es aber auch um ganz andere Eier. Und im Stadtmuseum sind die Hasen alles andere als flauschig.

Von Natur aus schon bunt wie ein Osterei: Insekteneier. BIld: zvg

Frisch geschlüpfte Bibeli gehören fest zu Ostern im Naturama dazu. Doch im Rahmen der Sonderausstellung «Respekt, Insekt» geht es auch um andere Eier: Insekteneier. Von Karfreitag bis Ostersonntag (jeweils von 10 bis 17 Uhr) kann man sich zum Insekt schminken lassen, die Vielfalt der Insekteneier erkunden, ein eigenes Ei herstellen oder mit dem «Rätselpfad Insekten» Spannendes erfahren. Ausserdem wird vor dem Naturama ein Marktstand mit einheimischen und insektenfreundlichen Pflanzen aufgebaut.

Im Stadtmuseum findet am Ostersonntag von 14 bis 16 Uhr ein Osterhasen-Zinngiessen statt. In der zweiten Frühlingsferienwoche bietet das Stadtmuseum zudem verschiedene Fotokurse sowie ein GameLab an, in dem die Kinder ab der 6. Klasse lernen, selber eine Spielfigur zu programmieren.