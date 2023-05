Aarau Durch Zaunlatten spienzeln: Auf der neuen Stadtführung geht es um frisches Grün statt um alte Steine Aarau Info lässt auf der neusten Stadtführung die Altstadt hinter sich: Bei «GartenStadt trifft StadtWald» geht es mal zügig, mal achtsam durchs Grüne.

Stadtführung mit Agnes Henz von Aarau Info zum Thema Gartenstadt trifft Stadtwald. Katja Schlegel

Seien wir ehrlich: Es hat schon was, durch die Aarauer Gartenstadt zu schlendern und ganz unverblümt durch Zaunlatten zu spienzeln. Erst recht, wenn einem Stadtführerin Agnes Henz noch allerlei Geschichten über ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner, einstige Kaufpreise oder umstrittene (Uni-)Baupläne, über verschwundene Klöppelspitzen-Fabrikanten und unbeirrbare Laubsägeliarchitektur-Liebhaber serviert.

«Für einmal geht es nicht um die alten Steine, sondern um das vergängliche Grün», hat Agnes Henz zu Beginn gesagt. Quartierstrassen statt Altstadtgassen, im Vergleich zum historischen Kern direkt modern. Ja, die neue Stadtführung von Aarau Info ist anders und das ist spannend. «GartenStadt trifft StadtWald» heisst sie und ist ab sofort buchbar.

Gartenstadt: Wer hats erfunden?

Natürlich geht es nicht ganz ohne die alten Mauern, aber noch viel mehr zählen die Gärten davor. Die Gartenstadt, für die die Aarauer Quartiere Gönhard und Zelgli bekannt sind. Erfunden hat das Modell aber nicht etwa ein visionärer Aarauer Stadtplaner, sondern ein Engländer. Und das nicht mit der Absicht, besonders grüne, ästhetisch wertvolle Quartiere zu schaffen – sondern vielmehr, um der Verslumung im Zuge der Industrialisierung entgegenzuwirken.

Auf Gartenstadt folgt schliesslich Stadtwald, auf zügiges Marschieren achtsames Schreiten. Peter Fibich vom Waldbüro in Schönenwerd lässt die Gruppe Perspektiven wechseln und Grüntöne zählen, schnuppern und horchen. Auf Vogelgezwitscher, aber auch hier auf allerlei Wissenswertes. Dass sich der Aarauer Stadtwald beispielsweise bis nach Teufenthal zieht, was hier alles wächst und wieso, und wie es um die Gesundheit des Aarauer Walds steht. Abgeschlossen wird das Gartenstadt-Wald-Erlebnis mit einem Waldapéro und dem guten Gefühl, wieder ein bisschen mehr zu wissen über die Stadt, die man doch eigentlich so gut zu kennen glaubt.