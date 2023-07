Aarau Dreiste Diebe stahlen Schüler seine Seifenkiste – nun ist sie wieder da Direkt vom Parkplatz vor dem Haus an der Aarauer Herzogstrasse war dieses Gefährt verschwunden. Die Familie hatte Anzeige erstattet. Nun hat die Geschichte ein Happy End.

Diese Seifenkiste wurde an der Aarauer Herzogstrasse von einem Parkplatz gestohlen. Bild: zvg

Man ist es sich mittlerweile gewohnt, dass in Aarau Velos und Trottinette geklaut werden. Aber gleich eine - sehr auffällige - Seifenkiste? Genau das ist Familie Glauser-Köhli am Montagabend passiert.

Die Seifenkiste gehöre ihrem 15-jährigen Sohn, der sie im Rahmen seiner Abschlussarbeit an der Bez mit viel Herzblut und Zeitaufwand gebaut habe, erzählt Eveline Glauser. Erst am Montagnachmittag habe er sie in der Schule präsentiert, am Abend zwischen 19.40 und 20.10 Uhr verschwand die Seifenkiste vom Parkplatz vor dem Haus an der Aarauer Herzogstrasse.

Die Familie hat den Diebstahl bei der Polizei angezeigt. Wer Hinweise auf den Verbleib des Gefährts habe, solle sich entweder dort oder dann bei ihr melden, so Eveline Glauser am Dienstag. «Am liebsten wäre es uns, wenn die Seifenkiste einfach wieder zurückgestellt würde», sagte sie. Und betonte, ihr Sohn wäre darüber sehr glücklich.