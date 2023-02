Aarau Drei junge Männer wollen das Tabakhaus ausrauben – Verkäuferin weigert sich, Geld herauszugeben In Aarau haben drei junge Männer am Dienstag versucht, Geld aus dem Tabakhaus Aarau zu ergaunern. Schliesslich sind sie ohne Beute geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Männer haben versucht, das Tabakhaus in Aarau auszurauben. Archivbild: Sandra Ardizzone

Tatort war gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei das Tabakhaus an der Rathausgasse in der Aarauer Altstadt. Vermummt und Kapuzen über den Kopf geschlagen betraten die drei jungen Männer am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr den Laden.

Einer von ihnen bedrohte die allein anwesende Verkäuferin mit einem Messer und forderte in Schweizer Mundart Geld. Die Verkäuferin liess sich jedoch nicht beirren und weigerte sich. Das Trio verliess das Geschäft schliesslich unverrichteter Dinge und flüchtete ohne Beute.

So werden die Täter beschrieben

Die Polizei löste mit etlichen Patrouillen sogleich eine Fahndung aus. Trotzdem blieben die Täter verschwunden. Bei der Täterschaft handelt es sich um drei jüngere, schlanke Männer. Jener mit dem Messer ist etwa 160 cm gross und trug eine blaue Windjacke mit Kapuze. Der zweite Täter ist etwa 175 cm gross und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie dunkelgraue, locker sitzende Jeans. Der dritte ist etwa 170 cm gross und trug eine schwarze Steppjacke und darunter ein grauer Kapuzenpullover. Dazu war er mit einer hellgrauen Trainingshose bekleidet.

Die Kriminalpolizei (Telefon 062 835 80 26) sucht Augenzeugen, welche die Täterschaft vor der Tat oder auf der Flucht sahen. (cri)

