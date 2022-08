Aarau Drei Jubiläen auf einen Streich – was eine Begegnung im Treppenhaus damit zu tun hat 90 Jahre Virginia Buhofer, 60 Jahre Galerie 6 und 40 Jahre Carlo Mettauer, so lautet der heimliche Untertitel der neusten Ausstellung in der Galerie an der Milchgasse 35. Am Samstag ist Vernissage.

Virginia Buhofer und Carlo Mettauer haben gleich mehrfach Grund zu feiern. Bild: Fabio Baranzini

Kennen gelernt hatten sie sich im Treppenhaus an der Pelzgasse 1. Er, der blutjunge, kunstinteressierte Sekundarlehrer, und sie, die spanische Malerin, die mit ihren abstrakten Werken die männliche Schweizer Kunstszene aufmischte. Sie trafen sich als Nachbarn, Ende der Siebzigerjahre, er wohnte in einer kleinen, kalten Wohnung, sie arbeitete im gut geheizten Atelier im Estrich, und das traf sich gut. Und dann war natürlich der grosse, alles bestimmende Nenner: die Kunst.

Die Freundschaft der beiden hält bis heute, und diesen Samstag schreiben sie gemeinsam ein weiteres Kapitel: Virginia Buhofer feiert in Carlo Mettauers Galerie 6 an der Milchgasse Vernissage. Der offizielle Titel der Ausstellung lautet «Alt und Neu». Der inoffizielle «90 Jahre Virginia Buhofer, 60 Jahre Galerie 6, 40 Jahre Carlo Mettauer». Buhofer hat im März ihren 90. Geburtstag gefeiert, die Galerie wurde vor 60 + 1 Jahr eröffnet (wegen Corona musste die Feier verschoben werden) und vor 40 hat Carlo Mettauer die Galerie übernommen, gemeinsam mit Roland Hächler, auch er Lehrer.

Es waren andere Zeiten. Damals musste noch der Regierungsrat das ehrenamtliche Engagement der beiden Lehrer absegnen. Und die Galerie 6 war die Hausgalerie der grossen Aargauer Maler und Bildhauer. Otto Wyler, Felix Hoffmann, Roland Guignard, Eduard Spörri, Werner Holenstein und wie sie alle hiessen – und Virginia Buhofer.

Eine Übernahme mit Verpflichtungen

Als Mettauer und Hächler die Galerie übernahmen, beide Mitte 20, gingen sie gewisse Verpflichtungen ein. Nicht schriftlich festgehaltene, aber moralische: «Es war klar, dass wir das bisherige, konservative Programm weiterzuführen haben», sagt Mettauer. Das taten sie pflichtbewusst. Aber sie probierten auch aus, nahmen aufstrebende und/oder ausländische Kunstschaffende ins Programm auf. Sadhyo Niederberger beispielsweise, Rosina Kuhn, Hugo Suter, Roberta Müller, Urs Aeschbach, Jakob E. Omlin, Cosimo Gritsch, Lionel Keller oder Lorenz Schmid.

Diese Breite – das Abstützen auf Bewährtes, Traditionelles und gleichzeitig das Ausprobieren von Neuem – hat der Galerie 6 das Überleben gesichert. «Natürlich haben wir geschwärmt und gesucht», sagt Mettauer. «Aber wir hatten nie den Anspruch, uns zu spezialisieren und um jeden Preis die ganz grosse Entdeckung zu machen.» Und doch taten sie das, wenn auch rückblickend: Mit Gertrud Debrunner beispielsweise oder Lotti Fellner-Wyler, die erstmals in der Galerie 6 ausstellten und wofür Mettauer und Hächler belächelt wurden. Erst letztes Jahr hatten ihre Werke erneut grosse Auftritte in den Kunsthäusern in Aarau und Zofingen.

Max Kämpfs Tod und Dimitris Freundschaft

Und dann kam den beiden auch der eine oder andere Zufall zu Hilfe: der Tod des Basler Malers Max Kämpf 1982, drei Tage vor der Vernissage in Aarau, was die versammelte Presse sowie die nationale Kunstszene in das Kellergewölbe an der Milchgasse spülte. Und da war natürlich Mettauers enge Freundschaft zu Clown Dimitri, der achtmal in der Galerie 6 ausstellte und dessen Bilder immer blitzartig verkauft waren. Wobei Mettauer sagt: «Wir hatten immer den Anspruch, dass sich die Galerie selbst trägt. Aber leben davon kann man nicht.»

Zurück zu den Wurzeln Zum Jubiläum kehrt Carlo Mettauer wieder zurück zu den Wurzeln: Die «Neue Galerie 6» ist wieder die «Galerie 6». Zurück ist auch das alte Logo von 1961, als Vreni Simmen die Galerie im Storchengässli 6 eröffnete.

Seit 1965 befindet sich die Galerie an der Milchgasse 35, weil das Haus am Storchengässli abgerissen wurde. 1982 übernahmen Carlo Mettauer und Roland Hächler die Galerie von Dorli Zinniker. Anfang der Neunzigerjahre zog sich Hächler zurück, es folgten zwei weitere Partner (Koni Oehler und Edmund Wyss). Die Galerie wurde in «Neue Galerie 6» umbenannt. Ab 2010 wurde Mettauer von Aki Senn, Johanna von Felten und Sohn Manuel Mettauer unterstützt.

Auch mit 90 Jahren malt sie jeden Tag

Wie die Zeit vergeht. Carlo Mettauer sitzt am Tisch in der Galerie, gemeinsam mit Virginia Buhofer und Aki Senn, die seit Jahren in der Galerie mitarbeitet. An den Wänden hängen bereits die Werke in Collage und Öl. Bilder, die geschehen sind, so die Künstlerin, nicht erarbeitet. Immer mit diesem unverkennbaren Rot, «meinem Rot», sagt Buhofer, «Permanentrot hell», und der Signatur in der Ecke rechts unten: «V.Bu.». 1967 habe sie das erste Mal ausgestellt, in der Galerie 6 natürlich, erzählt sie. 1958 war sie mit ihrem Mann, NZZ-Kultur-Journalist Frédéric Buhofer, nach Aarau gekommen, hatte hier von und mit Ursula Fischer-Klemm gelernt. Als sie 1967 erstmals ausstellte, war die Spannung so gross, dass fast alles verkauft wurde. «Unglaublich, so etwas.»

55 Jahre später stellt sie das zwölfte Mal in der Galerie 6 aus. Und natürlich malt sie noch immer, auch mit 90 Jahren, arbeitet praktisch jeden Tag mehrere Stunden in ihrem Atelier beim Rüchlig. «Virginia gehört zum Galerie-Inventar», sagt Mettauer herzlich. «Sie ist immer die stolze, kämpferische Spanierin geblieben, verfolgt seit eh und je ihren Stil und hat sich nie ablenken lassen. All die Jahrzehnte über nicht.»