Aarau Dieter Egli legte den Maturandinnen und Maturantinnen Neugierde ans Herz Die Alte Kanti liess ihre Absolventinnen und Absolventen in der Alten Reithalle gebührend feiern.

Liv Held (l., Jahrgangsbeste) und Matthias Hartmann (r.) haben den Förderpreis Unternehmen erhalten. In der Mitte: Rektor Andreas Hunziker. Bild: Markus Suter, Alte Kantonsschule Aarau

243 Maturandinnen und Maturanden der Alten Kanti haben am Samstag in der Alten Reithalle ihr Maturzeugnis in Empfang nehmen dürfen. Die besten Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs wurden mit dem «Förderpreis Unternehmen 2023» ausgezeichnet: Liv Held (bester Abschluss des Jahrgangs), Luis Hartmann, Matthias Hartmann, Tatjana Gligorevic und Sophie Haller,

Tatjana Gligorevic und Sophie Haller haben ebenfalls den Förderpreis Unternehmen erhalten. Bild: Markus Suter, Alte Kantonsschule Aarau

Luis Hartmann, Fabio Panduri und Simona Näf wurden zudem für ihre herausragenden Maturaarbeiten in den Bereichen Umwelt, Energie und Technik durch den CEO der Eniwa AG, Hans-Kaspar Scherrer, mit dem Eniwa-Preis geehrt.

Hans-Kaspar Scherrer. Bild: Markus Suter

Auch der Ehemaligenverein AULA, vertreten durch den Präsidenten Ueli Price, prämierte hervorragende Maturaarbeiten, und zwar von Salome Frei, Lynn Röösli, Corina Frey, Niclas Hofstetter, Olivia Ingold, Adrian Fuchs und Julian Schnetzler.

Der Gastredner, Regierungsrat Dieter Egli, habe den Absolventinnen und Absolventen eine sehr eingängige Grussbotschaft zukommen lassen, teilt die Alte Kanti mit. Darin habe Egli Neugierde und Offenheit für Neues als wichtige Begleiter für den weiteren Lebensweg hervorgehoben. (az)