Aarau Diese Woche ist der letzte Flüchtling aus dem Herosé ausgezogen: «Wir haben für alle eine Nachfolgelösung gefunden» Im April hat die Stadt 28 Wohnungen in der Alterssiedlung Herosé für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt. Eine Zwischenlösung mit Ablaufdatum, denn ab Januar wird die Liegenschaft rückgebaut.

In der Alterssiedlung Herosé hat die Stadt im Frühling eine Unterkunft für 75 ukrainische Flüchtlinge eingerichtet. Alex Spichale / AAR

Im April wurden in der Alterssiedlung Herosé in Aarau für ukrainische Flüchtlinge 28 Wohnungen hergerichtet. Rasch und unkompliziert, weil es in der Region dringend Unterkünfte brauchte und Aarau just eigene leerstehende Wohnungen zur Verfügung hatte. Doch schon damals war klar, dass diese Lösung ein Ablaufdatum hat: Die Wohnungen waren nicht zufällig leerstehend; die Alterssiedlung wird abgerissen, an ihrer Stelle wird das neue Pflegeheim gebaut. Die Vorbereitungen für den Rückbau starten Anfang 2023, der effektive Abbruch erfolgt wohl im März.

In den Herosé-Wohnungen war Platz für 75 Personen. Plätze, die zu Spitzenzeiten restlos belegt waren, wie die zuständige Stadträtin Angelica Cavegn Leitner sagt. 75 Plätze, die nun auf einen Schlag wegfallen. Das Wissen darum sei zwischenzeitlich sehr nervenaufreibend gewesen; die Sorge, ob man es schafft, für alle eine Anschlusslösung zu finden, habe alle umgetrieben.

«Die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, ist hoch.»

Doch jetzt, da der Moment gekommen ist, ist klar: Vor die Tür gesetzt wird niemand. «Wir haben für alle Flüchtlinge Nachfolgelösungen in anderen Gemeinden finden können», sagt Cavegn Leitner. Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden sei sehr gut gewesen. «Die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, ist hoch.» Diese Woche sei die letzte von 60 Personen ausgezogen.

Eine Ersatzliegenschaft für die Herosé-Bewohnenden auf Aarauer Boden gibt es nicht. «Die Stadt erfüllt die Aufnahmepflicht von Flüchtlingen um mehr als das Doppelte», so Cavegn Leitner. Konkret: Das Soll für Aarau liegt bei 218 Geflüchteten, aktuell leben hier 516. Cavegn Leitner betont denn auch, dass die Stadt die Herosé-Wohnungen aus Solidarität angeboten habe, nicht aus Verpflichtung. «Es hat dringend Wohnungen gebraucht und wir hatten sie. Also haben wir geholfen.»

Die letzten Monate seien für alle Beteiligten bei der Stadtverwaltung happig gewesen, belastend und zeitintensiv. «Wir waren alle mit neuen Situationen und Ausgangslagen konfrontiert, für die innert kürzester Zeit Abläufe und Prozesse zwischen Bund, Kanton und Gemeinden erarbeitet werden mussten», so Cavegn Leitner. «Insbesondere die Abteilungen Soziale Dienste und Pflegeheime haben einen enormen Einsatz geleistet. In der Alterssiedlung hat uns die HEKS bei den Betreuungsaufgaben vor Ort unterstützt, bei der Einrichtung der Wohnungen der Zivilschutz. Dafür waren wir sehr dankbar.»

Die Wohnungssuche generell, die Unterbringung von Menschen mit grossen gesundheitlichen Problemen, das Eingliedern von Schulkindern, das Aufnehmen in die Sozialhilfe, die vielen Fragen zu Alltag und Arbeitsmarkt – nur ein paar der vielen Herausforderungen, aber mit einem grossen Effekt: «Die letzten Monate haben uns innerhalb und zwischen den verschiedenen Abteilungen enorm zusammengeschweisst.»

Sie betont aber auch, wie wichtig die Gastfamilien für die Bewältigung der Situation waren und noch immer sind. «Wir standen mit ihnen in engem Kontakt, die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert», so Cavegn Leitner. Zu Spitzenzeiten waren in Aarau rund 90 Personen bei Privaten untergebracht, aktuell seien es noch 40. Um sich bei den Gastfamilien zu bedanken, auch diese zu vernetzen und zu hören, welche Themen ihnen wichtig sind, hat die Stadt im Herbst zu einem Treffen eingeladen. Ein zweites ist für Januar geplant.

«Es hat sich einmal mehr gezeigt: gute Kontakte sind das A und O.» Nicht nur innerhalb der Verwaltung, sondern generell in der Stadt, mit den Gemeinden in der Nähe und der Ferne. Nur dank diesen Kontakten habe man nun Nachfolgelösungen gefunden. Trotzdem wünscht sich Cavegn Leitner: «Es wäre wünschenswert, wenn künftig in Krisensituationen ein kantonales, zentrales Krisenmanagement greifen würde.»