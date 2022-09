Aarau Diese Liebe hält seit bald 50 Jahren: Der «Freie Film Aarau» startet in die neue Saison Corona hat das Leben der Kinobetreiber in vielerlei Hinsicht nicht einfacher gemacht. Für das Filmschaffen hatte die Zwangspause aber auch Vorteile. Das freut die Aarauer Kino-Liebhaber natürlich.

Catherine Erne Fasler (Finanzen), Peter Wehrli (Präsident) und Daniele Cerami (Programm) vom Verein Freier Film Aarau an der Laurenzenvorstadt. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Die Liebe zum Film, zum anspruchsvollen Film. Sie war es, die eine Gruppe von Cineasten vor fast 50 Jahren einen Club gründen liess, der mal hier, mal da in der Stadt Filme zeigte, und schliesslich vor 30 Jahren sein Daheim im Sauerländer-Areal an der Laurenzenvorstadt fand: der Verein Freier Film Aarau. Die Liebe glüht noch immer: Heute zählt dieser Verein über 1000 Mitglieder von nah und fern. Und am Donnerstag startet der «Freie Film» nach der Sommerpause in die neue Saison.

Kino steht nach Corona für viele nicht an erster Stelle

Peter Wehrli (Präsident), Catherine Erne Fasler (Finanzen) und Daniele Cerami (Programm) freuen sich auf die neue Saison. «Nach dem Coronatief freuen wir uns auf neuen Schwung, auf eine Rückkehr zur Normalität», sagt Erne Fasler. Trotzdem lässt es der Verein beim Saisonstart diesmal etwas ruhiger angehen: Statt täglich wird das Kino die ersten Monate nur von Mittwoch bis Samstag geöffnet haben. «Wir sehen, dass die Leute nach der Pandemie etwas erleben, dass sie sich treffen wollen. Da steht das Kino nicht an erster Stelle.»

Dazu kommt, dass wegen der coronabedingten Schliessung einige der aktiven Mitglieder, die an der Kasse, der Bar oder als Operateur gearbeitet haben, sich anderen Hobbys zugewandt haben. «Wir suchen deshalb noch immer Leute, die sich bei uns engagieren möchten», so Cerami.

Was ist ihr Erfolgsrezept?

Auch wenn die Pandemie «den seit mehreren Jahren anhaltenden Abwärtstrends in unserem Kino weiter beschleunigt hat und sich nun offensichtlich ohne Ausrede bestätigt», wie Präsident Wehrli es sagt, so geht es dem Verein grundsätzlich doch gut. Ihr Erfolgsrezept? Die Gemeinschaft, sagen alle drei, der riesige Wille, gemeinsam diesen Verein zu tragen. «Wir zeigen Filme, die nicht überall gezeigt werden», sagt Cerami. Arthouse-Filme aus aller Welt; nahrhafte Filme, leise Filme, herzliche Filme, kecke Filme.

So startet der «Freie Film» diese Woche beispielsweise mit «Drii Winter» von Michael Koch, eine aussergewöhnliche Liebesgeschichte aus den Urner Bergen, die an der Berlinale 2022 grosse Beachtung fand. Oder «Semret» von Caterina Mona, der Geschichte einer eritreischen Mutter, die für ihre Tochter in der Schweiz ein besseres Leben sucht.

In dieser Saison werde es wieder eine spannende Auswahl geben. Da könne man sich auf tolle Sachen freuen, sagen die drei: «In Bezug auf die Kreativität hat Corona durchaus auch seine guten Seiten gehabt.»