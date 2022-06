Aarau «Dies ist unhygienisch und stinkig»: FDP und EVP fordern Gratis-Abfallcontainer Das Postulat im Einwohnerrat Aarau will ein Pilotprojekt zur Abfallentsorgung. Die Stadt soll Gratiscontainer zur Verfügung stellen, um so Gestank durch offen herumstehende Kehrichtsäcke zu vermeiden und Tiere fernzuhalten.

Die blauen Güselsäcke warten in der Metzgergasse auf die Entsorgung. Katja Schlegel

Wo heute der Kehricht mit blauen Säcken unter anderem am Strassenrand in der Stadt steht, sollen diese in Zukunft nur noch in Unterfluranlagen und grossen Sammelcontainern entsorgt werden. Muri habe dies gemäss drei Aarauer Einwohnerräten «erfolgreich entwickelt und umgesetzt», nun soll Aarau nachziehen: Ein Kehrichtentsorgungsmodell mit gratis Abfallcontainern statt Abfallsacklittering. Das fordern Einwohnerrat Pascal Benz (FDP) und Einwohnerrätin Brigitte Vogt (FDP) und Cornelia Forrer (EVP) mit dem kürzlich eingereichten Postulat.

Heutiges Modell in der Kritik

Das Modell der Kehrichtsack-Sammeltouren werde heute von Quartieren ohne Unterfluranlagen oder Grosscontainern kritisiert, schreiben die Postulanten. Denn in diesen Quartieren stünden die blauen Güselsäcke an Sammeltagen herum. «Dies ist unhygienisch und stinkig, vor allem in den heissen Sommermonaten», steht weiter. Neben dem Gestank zögen die Säcke auch futtersuchende Tiere an.

Benz, Vogt und Forrer wollen die Stadt beauftragen, ein Pilotprojekt durchzuführen. Bei diesem sollen grosse Abfallcontainer gratis an Aarauer Haushalte ausgeliehen werden. Im Postulat steht: «Gratiscontainer sollen dort verwendet werden, wo diese aus Kosten- oder Platzgründen geeigneter sind als Unterflurcontainer und Grosscontainer.»

Die Postulanten erwarten durch das Pilotprojekt, dass die Strassen der Stadt Aarau sauberer werden. Sauberkeit und Hygiene ist aber nur ein Aspekt, denn auch: «Mit abschliessbaren Modellen für die Haushalte können Falschentsorgungen verhindert werden.» Dazu komme der Zeitaufwand, der vermindert werden kann. Diese Verminderung gäbe es aber nur, wenn die Container bei den Entsorgungstouren zu mehr als 80 Prozent mit Güsel gefüllt sind.

Sofern die Abfallentsorgung mit dem Pilotprojekt hygienischer und effizienter wird, fordert das Postulat, die Gratiscontainer als fester Bestandteil des Entsorgungskonzepts einzuführen.