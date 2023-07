Aarau Die Wetterkatastrophe vom 17. Juli 1963: Als über Aarau die Welt unterging Nach den heftigen Stürmen diese Woche lohnt es sich, an denjenigen von 1963 zurückzudenken: Nie fiel innert zwei Stunden mehr Regen über Aarau als vor 60 Jahren. Quartiere standen hüfthoch unter Wasser. Was ist damals passiert?

Überschwemmung vom 17. Juli 1963 in Aarau, Berichterstattung im «Aargauer Tagblatt». Bild: AT vom Juli 1963

Kurz vor Mitternacht holt der Ätti ihn aus dem Bett, scheucht ihn mitsamt dem Autoschlüssel aus dem Haus am Holzmarkt, wo sich die familieneigene Milchhandlung befindet. «Ich fuhr damals einen uralten Amerikaner», erinnert sich Godi Neeser, 79. Klapprig zwar, aber mit einem Kofferraum, gross wie ein Walfischmaul. Und das ist es, was die Feuerwehrmannen brauchen. Denn die Zeit drängt.

Was sich da an diesem Abend des 17. Juli 1963 über Aarau ergiesst – das hat noch niemand zuvor erlebt. Die Meteorologische Wetterstation in Aarau misst in rund zwei Stunden 81,4 Millimeter Niederschlag, das sind 81,4 Liter pro Quadratmeter und auf die Fläche Aaraus hochgerechnet rund 100 Millionen Hektoliter. «Die schlimmste Wetterkatastrophe seit Menschengedenken» titelt das «Aargauer Tagblatt» tags darauf.

«Sodass man prasselnde Feuerstürze zu schauen glaubte»

«Als gegen 21 Uhr zuckende Blitze das eben verschwundene Tageslicht schaurig-schön zu ersetzen begannen und der Himmel sich zusehends verfärbte, sah man wohl ein kräftiges Gewitter nahen, ahnte aber dessen schlimme Auswirkungen keineswegs», steht es im «Aargauer Tagblatt». Doch als der Himmel seine Schleusen öffnet, giesst es über Stunden wie aus Kübeln.

«Blitze, Hagel, Regen tobten durcheinander, begleitet von Donnerschlägen und Donnerwirbeln», erinnert sich Charles Tschopp 1967 in den Aarauer Neujahrsblättern. «Sicherungen brannten durch, Glühlampen wurden klirrend aus der Fassung gejagt. Die Blitzschläge erhellten die fallenden Regentropfen so, dass jeder wie ein Funken aufleuchtete und man prasselnde Feuerstürze zu schauen glaubte. Der Hagel lärmte auf dem Dache, wie wenn unser Haus eine blosse Blechbüchse wäre, auf die man scheffelweise Kies schüttet.»

Die Abwasserleitungen, die sonst das Schmutzwasser ungereinigt in die Aare geben, können die Wassermassen nicht schlucken. Das Wasser staut sich, hebt die gusseisernen Deckel hoch und schiesst in gewaltigen Fontänen aus den Senklöchern. Nur Minuten nach Beginn des sintflutartigen Regens gehen im Feuerwehr-Hauptquartier an der Metzgergasse die ersten Alarmmeldungen ein, bis zum Ende der Nacht sind es knapp 300.

Der Zufall will es, dass die Aarauer Feuerwehr just an diesem Abend zu einer Übung versammelt ist. Doch die 80 Männer können sich nur auf die schwersten Fälle konzentrieren. «Vorerst waren es die Hauptpost, die Allgemeine Aargauische Ersparniskasse, das Versicherungsamt, das Restaurant Affenkasten und das Hotel Glockenhof, denen Hilfe gebracht wurde», so das AT. Schlimm trifft es auch den Rain, den Binzenhof und das Zelgli. In der Unterführung Gais versenken zwei Lenker ihre Autos im Wasser, im Restaurant Bavaria steht das Wasser zwei Meter hoch im Keller. Doch am allerschlimmsten erwischt es das Dammquartier.

Der Roggenhausenbach trat über die Ufer und riss alles mit, was sich ihm in die Quere stellte. Bild: AT vom

19. Juli 1963

«Nicht nur das Wasser, das gleich Strömen die Hänge hinabfloss, richtete Schaden an, sondern insbesondere der Roggenhausenbach wälzte sich als breiter Wildbach in das Quartier und setzt vor allem den hinteren Teil, in der Nähe der Konsumfiliale, buchstäblich unter Wasser», so das AT. «Ein hüfttiefer See entstand, der in den Parterrewohnungen und in den Kellern wahre Verheerungen anrichtete.» Doch solange der Bach nicht abschwillt, kann die Feuerwehr nichts ausrichten. Derweil droht Gefahr durch unter Wasser gesetzte Kabelverschlüsse.

Der Roggenhausenbach fliesst vom Eppenberg durch den Tierpark hinunter in die Aare. Normalerweise ist er harmlos. Bild: AZ-Archiv

Den Aarauern eilen die Feuerwehren von Buchs, Suhr, Gränichen, Muhen, Unterkulm, Lenzburg und Zofingen zu Hilfe. Die Männer pumpen und schöpfen ohne Rast, in einem Keller nach dem andern. Doch kaum ist einer leer, stehen da wieder eine Handvoll Nachbarn, die ihrerseits Hilfe brauchen. «Es hat gar nicht mehr aufgehört», erzählt Godi Neeser. Zwar darf er damals als 19-Jähriger offiziell noch keinen Feuerwehrdienst leisten, das geht erst ab 20. Aber in dieser Nacht zählt jede Hilfe. Damit es schneller geht, werfen die Feuerwehrmänner die Schläuche einfach in seinen Kofferraum, statt sie mühsam aufzurollen. Neeser fährt zur nächsten Adresse.

Am nächsten Morgen: Ein Bild der Zerstörung

Das wahre Bild der Zerstörung bietet sich im Morgengrauen: Zwar sei das Wasser grösstenteils zurückgegangen, so das AT, doch im Dammquartier liegen zentimeterhoch Schlamm und Kot, dazu ungeheures Geschiebe, das der Bach den Hang hinuntergestossen hat.

Die Strasse zur Möbelfabrik Woodtli in der Wöschnau wurde aufgerissen. Bild: AT vom

19. Juli 1963

Getroffen hat das Gewitter auch das Aargauische Kunsthaus und das Staatsarchiv. Im Kunsthaus haben die Wassermassen eine Tür aufgesprengt und das Bildermagazin und einen Teil der Ausstellung im Keller geflutet. «Die dort magazinierten Statuten bekamen nasse Füsse», schreibt der AT-Redaktor, «was aber viel schlimmer wiegt, sind die zahlreichen Bilder, die einige Zeit im Wasser standen.» Diese sind umgehend ausgerahmt und ins Trockene gebracht worden. Glück im Unglück hatte das Staatsarchiv: Das eindringende Wasser konnte Urkunden und Akten nicht erreichen.

Schlimm gewütet hat das Gewitter derweil auch in Unterentfelden, Wöschnau und Schönenwerd. In der Bäckerei Knechtli in Unterentfelden können die Feuerwehrmänner gerade noch die Explosion des Backofens verhindern, ebenso die Überschwemmung der Telefonzentrale. In der Wöschnau hat das Wasser grosse Teile der Möbelfabrik Woodtli überflutet, in Schönenwerd standen Keller und Garagen bis zu einem Meter unter Wasser.