Aarau Die Telli-Sanierung ist schon halb fertig – wie es nun weitergeht Bei der Sanierung der beiden Wohnzeilen funkt das Wetter rein. Aber man sei ansonsten im Zeitplan, sagt der Projektleiter.

Die alten Balkone werden abgenommen (rechter Gebäudeteil) und dann durch neue ersetzt. Valentin Hehli

Es ist Halbzeit: Die laufende Sanierung der beiden mittleren Telli-Staumauern an der Delfterstrasse (Block B und C) strapaziert die Geduld der Anwohner nun schon seit Februar 2020. Nun, auf halber Strecke, will die AXA Anlagestiftung als Bauherrin «Danke» sagen: Am Wochenende spendiert sie den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Halbzeit-Fest, wenn auch unter strengen Corona-Auflagen.

In den beiden Wohnzeilen leben rund 1000 Personen – allerdings wurde etwa ein Drittel der Wohnungen absichtlich leer gelassen, damit sie als Ausweichmöglichkeit genutzt werden können. Das wirkt sich tatsächlich auf die Bevölkerungsstatistik aus – die Einwohnerzahl ist in Aarau leicht zurückgegangen. Indes: Einige der Bewohner sind in eine der anderen Wohnzeilen (Rütmattstrasse oder Neuenburgerstrasse) gezügelt.

Seit Februar 2020 leben die Bewohner auf einer Baustelle. Das ist nicht immer einfach. Valentin Hehli

Zur Hauptsache handelt es sich bei den Massnahmen, für die die AXA eine dreistellige Millionensumme investiert, um eine energetische Sanierung – die dünnen Aussenwände und Fenster wurden beispielsweise ersetzt. Die Sanierung umfasst aber auch eine Erneuerung von Tiefgarage, Treppenhäusern, Lift und Wohnungen. Es gibt grössere Balkone auf der Westseite, überall Parkett, die Häuser werden Erdbebensicher gemacht. «Sie sind nun für 40 weitere Jahre ertüchtigt», so Gesamtprojektleiter Julian Kommer. Insgesamt werden so nach der Sanierung 1000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart.

Die Balkone der sanierten Wohnungen sind deutlich grösser. Valentin Hehli

Nach drei Wochen Sommerpause gehen die Wohnungssanierungen seit dieser Woche weiter. Insbesondere für die Montage der neuen Balkone, die am Stück in die Fassade eingehängt werden, müssen die Bewohnenden zehn Tage ausziehen. «218 von 220 Wohnungen konnten bisher fristgerecht wieder übergeben werden», so Kommer. Bei den beiden anderen hatte es während der Bauarbeiten reingeregnet, weshalb das Parkett ersetzt werden musste.

Bei der Wohnzeile B sind einige Wohnungen schon fertig saniert (rechts im Bild). Valentin Hehli

Man sei im Zeitplan, sagt Kommer. Einzig bei den Attikawohnungen gibt es Probleme: «Weil dieser Sommer so nass ist, können die Terrassen nicht abgedichtet werden, weil Schweisserarbeiten nicht möglich sind.» Bei zwei Wohnungen habe es ausserdem während der Bauarbeiten reingeregnet, sodass sie nicht termingerecht – nach genau zehn Tagen – wieder an die Nutzer übergeben werden konnten.

Vier Krane sind permanent im Einsatz. Sie ziehen den Häusern entlang; die Sanierung wird von Süden nach Norden, von Telli B zu Telli C erledigt. «Alles ist extrem durchgetaktet, das ist wie Fliessbandarbeit in der Autoindustrie», sagt der Gesamtprojektleiter. «Alle zwei Stunden wird ein Balkon montiert. Wir haben versucht, die hochkomplexe Baustelle auf einfache Schritte herunterzubrechen. Die Arbeiter wissen ganz genau, welchen Handgriff sie ausführen müssen. Nur so können wir überhaupt ein solches Tempo erreichen.»

Gesamtprojektleiter Julian Kommer. Valentin Hehli

Demnächst startet die aktive Vermarktung der bereits neu sanierten Wohnungen im Haus B. Im Frühling 2023 sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein, inklusive Umgebungsgestaltung. Die Tellianer durften mitreden: In einem partizipativen Verfahren wurden ihre Wünsche abgeholt, gebündelt und von der Landschaftsarchitektin in ein Gestaltungskonzept für den Aussenraum eingearbeitet. Es wird am Halbzeitfest präsentiert. Bereits zum Ende dieses Jahres wird ein Teil des provisorischen Parkplatzes auf der Ostseite wieder begrünt. Und dort, wo früher der Kleintierzoo war, gibt es eine Zwischennutzung mit einer Sommerbeiz.

Es ist ausserdem angedacht, dass auch die Wohnzeile A (Rütmattstrasse) saniert wird. Dort gehört der AXA aber nur ein Teil. Grosse Eigentümer sind die Genossenschaft Abau und die Aargauische Pensionskasse; ein signifikanter Teil der Wohnungen ist aber im Eigentum Einzelner. Eine Sanierung im selben Umfang wird es deshalb nicht geben.