Aarau Die Stadt stellt leere Alterswohnungen für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung – nun wurden sie möbliert Die meisten Wohnungen in der städtischen Alterssiedlung Herosé sind leer, Anfang 2023 wird das Gebäude abgerissen. In der Zwischenzeit können die Wohnungen aber benützt werden. 28 Einheiten mit ein bis zwei Zimmer stehen nun für insgesamt 74 Flüchtlinge bereit.

Daniel Amstutz (stv. Leiter Pflegeheime), Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Christian Baschera (Leiter Soziale Dienste) und Stadträtin Angelica Cavegn (von links) in der 2.5-Zimmer-Wohnung, angedacht für vier Personen. Alex Spichale

Wäre der Anlass nicht ein trauriger, könnte man schon fast von einer glücklichen Fügung sprechen: Die Region braucht Unterkünfte, um die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu beherbergen, und zufällig hat Aarau gerade mehrere leerstehende Wohnungen, die der Stadt gehören.

Es sind diejenige von der Alterssiedlung Herosé. Im Rahmen der grossen Erneuerung der Altersinfrastruktur der Stadt begann man schon 2019, das Wohnheim Herosé schrittweise zu leeren. Dieses soll Anfang 2023 abgerissen werden, um Platz für das neue Pflegeheim Herosé zu machen. Das heutige Pflegeheim wiederum bleibt noch bis 2025 bestehen und wird danach ebenfalls einem Neubau weichen – nämlich der neuen Alterssiedlung. Pflegeheim und Alterswohnungen tauschen damit ihren Platz auf dem Areal.

Die Stadt Aarau richtet die leerstehenden Wohnungen der Alterssiedlung Herosé ein als Flüchtlingsunterkunft. Alex Spichale

Zirka fünf Wohnungen im «Herosé» sind noch belegt. Die Stadt stellt nun 28 freie Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung. In den letzten Tagen wurden sie möbliert. Die 45 Jahre alten Wohnungen wurden über die Jahre immer gut gepflegt und sind trotz bevorstehendem Abriss auf den ersten Blick in einem noch sehr guten Zustand. «Sie sind ein wenig ‹retro›, aber zweckmässig», sagte Stadträtin Angelica Cavegn Leitner bei einer Führung vor Ort.

Die Küche einer 1,5-Zimmerwohnung im Herosé. Alex Spichale

28 Wohnungen für insgesamt 74 Personen

In den 19 1,5-Zimmer-Wohnungen – mit 25 Quadratmetern eigentlich ziemlich grosse, mit vom Schlaf- und Wohnzimmer getrennter Küche – sollen jeweils zwei Personen wohnen können. Die neun 2,5-Zimmer-Wohnungen mit 45 Quadratmetern sind für vier Personen gedacht. Sie sind hell und haben auch Balkone.

Dass die Wohnungen so schnell und unkompliziert für die Flüchtlinge vorbereitet werden konnten, sei das Resultat einer Zusammenarbeit zwischen mehreren Stellen gewesen. «Ein Gemeinschaftsprojekt», wie Angelica Cavegn hervorhebt. Die Betten etwa stammen von der aufgelösten Zivilschutzanlage in der Telli, Geschirr oder Pfannen hätten Mitarbeitende der Stadt gespendet, Bettwäsche oder Putzmittel habe der private Zulieferer vom «Herosé» für die Aktion geschenkt. Tische, Schränke und Sitzmöglichkeiten stehen ebenfalls schon bereit.

Die 1,5-Zimmer-Wohnung ist gedacht für zwei Personen. Die Betten stammen von der nicht mehr gebrauchten Zivilschutzanlage in der Telli. Alex Spichale

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretenden verschiedener Bereiche der Stadtverwaltung stehe laut Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker in regelmässigem Austausch. An der Führung vor Ort waren unter anderem auch Daniel Amstutz, Stv. Leiter Pflegeheime, und Christian Baschera, Leiter der Sozialen Dienste.

Stadträtin Angelica Cavegn, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Daniel Amstutz, Stv. Leiter Pflegeheime und Christian Baschera, Leiter Soziale Dienste (von links) im Wohn- und Esszimmer einer 2,5-Zimmer-Wohnung im «Herosé». Alex Spichale

Im Erdgeschoss wird das Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz (Heks) ein Büro führen. Informationen für die Flüchtlinge wird es so gleich vor Ort geben können. 50 ukrainisch oder russisch sprechende Freiwillige haben sich bereits bei der Stadt gemeldet. «Wir sind nun am Schauen, wo wir sie am besten einsetzen können», sagte Angelica Cavegn.

Der Eingangsbereich der Siedlung Herosé. Alex Spichale

Aarau müsste laut bisherigen Schätzungen 80 bis 100 Personen aufnehmen

Geht man von den einst genannten 3500 Flüchtlingen für den Aargau aus, müsste Aarau laut Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker etwa 80 bis 100 beherbergen. In den Wohnungen im «Herosé» gäbe es Platz für 74 Personen, das Soll wäre praktisch erfüllt. «Wir müssen dafür nichts zumieten, eigentlich ist das eine ideale Kombination», sagt er.

In erster Linie wurden Flüchtlinge aus der Ukraine bisher bei Privaten platziert. Letzte Woche seien etwa sieben ukrainische Flüchtlinge in Aarau angekommen, diese Woche seien es elf gewesen. Nun steht auch das «Herosé» für sie bereit.

Schwierig ist derweil abzuschätzen, wie lange der Krieg dauern wird und was für Zukunftsperspektiven die Flüchtlinge haben werden. Bleiben sie für längere Zeit, müssten zeitnah Anschlusslösungen gefunden werden, sagt Angelica Cavegn. Im «Herosé» können sie bis etwa Ende November wohnhaft bleiben. Danach startet der Bau des neuen Pflegeheims.