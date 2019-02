«Der Fachhandel ist in Bewegung wie noch nie», schreibt Präsident Stefan Jost im Jahresbericht des Zentrums Aarau. Das gilt auch für die seit fast 50 Jahren bestehende Vereinigung der Aarauer Einkaufsläden. Der Verein erlebte auch schon bessere Zeiten: So musste er per Ende 2018 die Austritte von so prominenten Geschäften wie Gygax und Däniken Fashion hinnehmen. Und der Umsatz bei den Einkaufsgutscheinen sank um 100'000 auf 630'000 Franken. Dieser Rückgang ist zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass ein Grosskunde ausfiel. Eine Firma hatte jeweils für 75'000 Franken Gutscheine für ihre Mitarbeiter gekauft.

Vor diesem Hintergrund stellte Präsident Jost an der Generalversammlung, an der 26 Geschäfte teilnahmen, die Frage: «Sind wir als Verein noch zeitgemäss? Braucht es uns noch?» Und er gab auch gleich die Antwort: «Der Vorstand ist immer noch überzeugt, dass es den Verein braucht.» Dem Vorstand gehören neben Stefan Jost (seine Frau leitet den «Küchenpunkt») Marianne Bolliger («Zauberhaft»), Kathrin Humm («Helvetisch») und Jürg Giger (ehemals «Gigers’s» an der Kronengasse) an. Letzterer ersetzt Sandra Meier-Jaisli (Globus), die Mutter wird und zurücktrat.

«Mietreduktionen fordern»

Als besonders gut wurde an der Generalversammlung die Zusammenarbeit mit der Stadt bezeichnet, die durch Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Andreas Burri, Leiter der Wirtschaftsfachstelle, vertreten war. Letzterer stellte einerseits den «Stammtisch Detailhandel» vor. Aarau hat diese Idee von Baden übernommen. In loser Folge finden Treffen (das nächste am 26. März) statt, die dem Austausch und dem Networking dienen. Andererseits hat sie bei der renommierten Hattrick Unternehmensberatung (Zollikon ZH) eine Studie über die Entwicklung und mögliche Fokussierungen im Aarauer Detailhandel in Auftrag gegeben. Diese kostet 40'000 Franken. Die Stadt übernimmt die Hälfte, das Zentrum steuert 5000 Franken bei. Dieser Betrag wurde an der Generalversammlung genehmigt. Genau so oppositionslos, wie auch die anderen Geschäfte passierten.