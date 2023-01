Aarau Die «IG Winkel Rohr» will, dass der Einwohnerrat den Sportplatz-Kredit ablehnt 2020 wehrten sich Anwohner der Sportanlage Winkel, aber auch andere Rohrerinnen und Rohrer, gegen den geplanten Ausbau. Mit Erfolg, der Stadtrat musste nochmals über die Bücher. Doch auch das überarbeitete Projekt stösst nun kurz vor der Debatte im Einwohnerrat auf Widerstand.

Der Stadtrat will im Winkel dringend benötigte Sportplatzkapazität schaffen. Nebst dem FC Rohr benützt aktuell auch der Verein HNK Adria Aarau den Sportplatz. Er liegt am Rande von Rohr, zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Wald. Auch Kirche und Friedhof befinden sich direkt daneben. Nadja Rohner

Also doch noch Widerstand gegen den Ausbau der Sportanlage Winkel in Rohr: Gut 30 Stunden, bevor der Aarauer Einwohnerrat am Montagabend über einen Zusatzkredit für die Projektierung abstimmen soll, hat sich die IG Winkel Rohr per E-Mail an die Parlamentsmitglieder gewandt. Also jene Gruppierung, die im November 2020 fast 2000 Unterschriften gegen den Ausbau und die Intensivierung des Fussballbetriebs sammelte und beim Einwohnerrat deponierte ‒ mit dem Ergebnis, dass der vorgelegte Baukredit zurück an den Stadtrat gewiesen wurde.

2020 betonte die IG, sie habe nichts gegen den Fussball, es gehe ihnen darum, die «einzige Grünfläche in unserem verdichteten Stadtteil» zu erhalten ‒ so, dass sie für alle zugänglich ist. «Wir wollen eine faire Mitbestimmung, und dass wir nicht von einem so grossen Projekt überrannt werden», hiess es. Die IG störte sich am Kunstrasen (zwei Felder waren vorgesehen), an der geplanten Umzäunung der Anlage, an der intensiveren Nutzung.

Kein Zaun, vorerst nur ein Kunstrasenfeld

Gemäss der Botschaft, mit welcher der Stadtrat nun einen Zusatzkredit für die Planung holen will, soll – vorerst – nur noch ein Kunstrasenfeld gebaut werden. Das zweite Naturrasenfeld soll mit besserer Drainage versehen werden, damit es ebenfalls mehr genutzt werden kann. Auch ein Ausbau des Bolzplatzes ist angedacht. Dafür wird auf die Umzäunung verzichtet.

Indes: Die IG ist nach wie vor nicht einverstanden. Im E-Mail an die Einwohnerräte schreiben deren Vertreter, dass sich die IG «in keiner Weise ernsthaft einbezogen fühlt». Ein im Juni 2021 durchgeführter runder Tisch sei eine «Rechtfertigungsveranstaltung» gewesen, «um den Eindruck zu erwecken, dass alle Parteien und deren Interessen berücksichtigt werden».

Die Petition als «klare Botschaft des Stadtteils Aarau Rohr und der Anwohner» gegen eine «massive Erweiterung des Sportplatzes Winkel» werde «weiterhin einfach ignoriert». Und: «Unser ausdrücklicher Wunsch, uns im Rahmen der Projektgruppe aktiv engagieren und einbringen zu dürfen, wurde ausgeschlagen.»

IG findet, von moderatem Ausbau könne keine Rede sein

Die IG fordert die Ablehnung des Kreditantrags und stattdessen «einen moderaten Ausbau, welche die Bedürfnisse des Stadtteils den minimalsten Bedürfnissen einiger weniger Fussballer gegenüberstellt, und von welcher aus man sich zu möglichen Kompromissen durchringen könnte». Derzeit könne von einem moderaten Ausbau keine Rede sein, weil «die Spielkapazitäten über das ganze Jahr vervielfacht werden sollen». Ausserdem sei die Verkehrssituation an der zum Parkplatz führenden Strasse (Rodungsweg) ungeklärt.

Die IG kündigt an, sich «weiterhin für den Erhalt unserer Allmend, der einzigen Freizeit- und Grünfläche für Familien und Jugendliche im Stadtteil Aarau Rohr und gegen eine massive Erweiterung einzusetzen».