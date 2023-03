Aarau Die Gops wird für Asylsuchende vorbereitet: Draussen sollen Aufenthaltscontainer stehen Im Sommer könnten beim Kantonsspital Asylsuchende in der geschützten unterirdischen Operationsstelle (Gops) einquartiert werden. Nun liegt ein Baugesuch auf.

Die Gops beim Kantonsspital Aarau wurde schon mal als Asylunterkunft benutzt. Lucius Müller

Die «geschützte unterirdische Operationsstelle» des Kantonsspitals Aarau – kurz: «Gops» – soll wieder zur Asylunterkunft werden. Sie hat 160 Plätze. Aber weil sich die Asylsuchenden nicht dauernd nur im Untergrund aufhalten können, sollen oberirdisch, am Wiesenweg, zwei Container mit je 13 Quadratmetern Fläche aufgestellt werden. Das Baugesuch liegt aktuell auf. Die Container standen schon dort, als die Gops letztmals als Asylunterkunft genutzt wurde (2015 bis 2017).

Gemäss Baugesuch belaufen sich die Kosten auf rund 20'000 Franken. Wie das Departement Gesundheit und Soziales auf Anfrage der AZ ausführt, werden die Aufenthaltsräume rund um die Uhr geöffnet sein, wobei die Nachtruhe eingehalten werden müsse. Eine Departementssprecherin betont: «Einer der Vorteile von Containern ist gerade die Einhaltung des Lärmschutzes: Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten damit eine Möglichkeit, sich in einem Raum aufzuhalten, was die Lärmemissionen verringert.» Die Container werden so gestellt, dass ein Sicht- wie auch der Lärmschutz gewährleistet sind.

Der Entscheid zur Eröffnung der Gops Aarau steht noch aus; bisher war die Rede von einem Start im Sommer. «Die Gops wird aktuell lediglich für einen Betrieb vorbereitet», betont die Departementssprecherin. «Das Baugesuch liegt jetzt bereits auf, damit die Container nach einem möglichen Entscheid zur Eröffnung noch vor der Inbetriebnahme aufgestellt werden können.»