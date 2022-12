Aarau Die Feuerwehr hat jetzt ihren eigenen Co-Working-Space Der normalen Arbeit nachgehen, aber jederzeit für einen Feuerwehreinsatz im Magazin bereit zu sein – das ist neu in Aarau möglich. Damit schafft die Stützpunktfeuerwehr ein Angebot, das es in dieser Form im Aargau noch nicht gibt.

Kommandant David Bürge im neuen Co-Working-Space. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Als erste Feuerwehr im Aargau richtet die Stützpunktfeuerwehr Aarau einen hauseigenen Co-Working-Space direkt im Magazin an der Erlinsbacherstrasse ein. Hier können die Feuerwehrleute an einfach eingerichteten Büroarbeitsplätzen ihrer normalen Arbeit nachgehen – und sind sofort verfügbar, wenn es einen Alarm gibt. «Die meisten unserer Einsätze finden zwischen 8 und 21 Uhr statt», erklärt Kommandant David Bürge.

Die Feuerwehr Aarau hat aktuell zwar keine Probleme mit der Tagesverfügbarkeit, weil relativ viele Feuerwehrleute in der Stadt oder der unmittelbaren Umgebung arbeiten. Wenn sie allerdings bereits im Magazin sind, wenn der Alarm kommt, verkürzt das die Reaktionszeit erheblich. Für Bürge ist das, nachdem bereits ein Kinderhütedienst eingeführt wurde, eine weitere Massnahme zur Stärkung des Milizgedankens: Den Feuerwehrleuten soll die Vereinbarkeit ihres Privat- und Arbeitslebens mit dem Feuerwehrdienst einfacher gemacht werden; was sich, so die Idee, auf dessen Attraktivität auswirkt.

Co-Working-Projekt ist ein «Coronakind»

Die Feuerwehr stellt ihren Angehörigen gratis ein Pult mit Schreibtisch, WLAN und Stromanschluss zur Verfügung. Auf weiteres Equipment wie etwa zusätzliche Bildschirme wird bewusst verzichtet. Denn es handelt sich beim Co-Working-Zimmer zwar um einen unternutzten, aber nicht überflüssigen Raum: Hier würde sich bei einem Grossereignis, zu dem es glücklicherweise nur selten kommt, die Einsatzführung treffen.

Beim neuen Co-Working-Projekt handle sich um ein «Coronakind» so David Bürge. Schon zu Beginn der Pandemie hätten einzelne Angehörige der Feuerwehr ihr Homeoffice ins Magazin verlegt, weil sie dort mehr Ruhe fanden als zu Hause, aber dennoch nicht weit pendeln mussten. Bürge hat die Idee, aus diesem Provisorium ein fixes Angebot zu machen, aufgenommen.

Mittlerweile ist alles mit der Personalabteilung der Stadt und der neuen Ressortvorsteherin Silvia Dell'Aquila besprochen und abgesegnet; am Dienstag hat Bürge die neuen Weisungen an sein Korps verschickt. Denn ganz ohne Regeln geht es nicht. So sind zum Beispiel nur Arbeiten erlaubt, die andere Nutzer nicht stören. Für Plaudereien in der Pause steht der Aufenthaltsraum zur Verfügung.

Es ist nun nicht so, dass jeder Feuerwehrmann oder jede Feuerwehrfrau, die im Co-Working-Space arbeitet, bei jedem Einsatz automatisch ausrückt. Wer sich gerade im Magazin befindet, wenn die gut hörbare Sirene losgeht, selber aber kein Aufgebot aufs Handy erhalten hat, soll sich dennoch kurz bemerkbar machen. Manchmal ist der Einsatzleiter froh um eine zusätzliche helfende Hand.

«Wir erwarten, dass diejenigen, die im Co-Working arbeiten, für einen Einsatz zur Verfügung stehen», so Bürge. Er sei sich aber bewusst, dass bei Milizfeuerwehrleuten ein dringender beruflicher Termin dazwischen kommen könne.

Pionierarbeit geleistet

Bürge rechnet nicht mit einem grossen Ansturm auf den neuen Co-Working-Space mit rund acht Plätzen. Jedenfalls nicht am Anfang. «Wir glauben aber, dass die Feuerwehr Aarau hier Pionierarbeit leisten kann, die hoffentlich auch von anderen Feuerwehren aufgenommen wird.» Gerade in Gemeinden, die nicht viele Arbeitsplätze bieten und wo die Feuerwehrleute entsprechend nicht im Dorf arbeiten, könnte ein ähnliches Angebot wertvoll sein.

Übrigens – als einer der wenigen Orte in der Stadt hat das Feuerwehrmagazin eine Notstromvorrichtung. Ganz fleissige Arbeitnehmer können hier sogar während eines Black-outs noch weiterarbeiten.