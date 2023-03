Aarau Die erste AMA seit 2019 kommt endlich zustande: «Es wäre öfters naheliegend gewesen, den Bettel hinzuschmeissen» Der Messefrühling in der Region hat begonnen: Am 29. März wird die Aargauer Messe Aarau im Schachen eröffnet. Dies nach einer langen, schwierigen Durststrecke, in der viel passiert ist, wie Messeleiterin Suzanne Galliker emotional schildert.

Dass grosse Anlässe wegen der Coronapandemie haben ausfallen müssen, haben weltweit einige erlebt. Doch das Terminpech mit einer Austragung üblicherweise ausgerechnet Ende März führte dazu, dass die Aargauer Messe Aarau (AMA) ganze drei Jahre in Folge abgesagt wurde, 2022, 2021 und vor allem 2020 sehr kurzfristig.

Dies führte nicht zuletzt auch zu grossen finanziellen Einbussen. Entsprechend fühlt sich das Zustandekommen der AMA 2023 für Messeleiterin Suzanne Galliker nun an wie ein grosser, emotionaler Sieg nach einer langen Durststrecke, auf der «viel passiert» ist, wie sie sagt, und auf der es «öfters naheliegend gewesen wäre, einfach den Bettel hinzuschmeissen».

Mitgerissen habe das Team auch der Tod von AMA-Besitzer Willi Gyger 2020 nach einem Velounfall. «Da musste auch ich mir Gedanken machen, wie weiter», sagt Suzanne Galliker. «Aber wir tragen eine Verantwortung gegenüber unseren Ausstellern, Lieferanten, Partnern und natürlich unseren Gästen. Wir wollten nicht einfach sagen, wir hören jetzt auf, nur weil es gerade mal nicht so gut läuft.»

So blieb sie der AMA treu. An diesen Tagen wird die Messe im Aarauer Schachen aufgebaut. Vom 29. März bis zum 2. April findet sie statt. Jetzt die erste Messe seit 2019 auf die Beine zu stellen, sei klar «eine ganz grosse Herausforderung», sagt sie, man sei auch etwas aus dem Rhythmus. Mit viel Herzblut mache dies das Team aber wieder wett.

Weniger Stände, wohl weniger Publikum

Änderungen wird es im Vergleich zu vor vier Jahren aber geben. Zum einen wird das Messegelände leicht anders: Ein Erdwall bei der Schiessanlage wurde entfernt, die AMA wird nun auch für Anlieferungen besser erreichbar sein. Zum anderen wird die Messe dieses Mal etwas kleiner: Die Anzahl Stände werde im Vergleich zu 2019 um zirka 20 Prozent kleiner, sagt Suzanne Galliker. Ausgerechnet wird es also rund 180 statt damals 230 Messestände geben.

«Es gibt ein paar Aussteller, die nicht mehr kommen. Gleichzeitig haben wir aber auch ein paar neue.» Auch in diesem Jahr musste das AMA-Team darauf achten, nicht zu viele Firmen einer Branche zu haben. «Ein guter Mix ist eine Gratwanderung, wir müssen für unser Publikum attraktiv bleiben.»

Gleich bleiben die traditionellen AMA-Attraktionen wie der Chilbi-Plausch oder das Buureland mit dem Bachhüsli und den Tieren. Nebst Neuigkeiten von gestandenen Unternehmen sowie von Start-ups wird es auch eine Sonderschau geben zur Aargauer Bierkultur, wo rund 30 Biersorten kleiner und mittlerer Brauereien des Kantons degustiert werden dürfen. Gastregion ist dieses Jahr Lenk-Simmental, mit lokalen Delikatessen, Jodlermesse und Stubete.

«Klar sind Publikumsmessen noch zeitgemäss»

«Auf unsere Aussteller freue ich mich am meisten – endlich sehen wir uns wieder persönlich», sagt Suzanne Galliker. Doch: Nebst weniger Messeständen sind die Erwartungen dieses Jahr auch betreffend Publikumszahlen tiefer: Lag das Ziel früher noch klar bei 40’000 Gästen, sei man für dieses Jahr bereits mit 30’000 zufrieden.

Auf jeden Fall sei die Freude aber gross, dass es überhaupt wieder eine AMA gibt. Bleibt da noch die stets wiederkehrende Frage, ob Gewerbemessen überhaupt noch zeitgemäss sind. Immerhin: Der Messefrühling in der Region hat begonnen, zuletzt etwa mit der Auto-Ausstellung in Suhr, vorher mit der Getränkeherstellermesse in Aarau, bald auch mit der Tischmesse in Möriken-Wildegg.

«Diese Frage hat man mir schon vor 20 Jahren gestellt», sagt Suzanne Galliker. «Klar sind Publikumsmessen noch zeitgemäss, vielleicht sogar noch mehr als vor Corona. Man will sich treffen, diskutieren, lachen, sich eine Meinung bilden. Vertrauen entsteht über persönliche Begegnungen. Und wo kann man das besser als an einer Messe?»