Aarau «Die direkte Wertschätzung ist wichtig»: Heimgärten-Frauen verkaufen am Wochenende 1060 Ostereier Im Dezember ist das Aarauer Atelier der Heimgärten Aargau umgezogen. Am Wochenende stehen nun zwei Tage «des offenen Ateliers» an.

Das Atelier der Heimgärten Aargau feiert Tag der offenen Tür an der Bahnhofstrasse in Aarau. Die Klientinnen nähen, häkeln und basteln. Soraya Sägesser

Die Organisation «Heimgärten Aargau» bieten Frauen mit psychischer Beeinträchtigung Lebensraum. Nebst zwei Wohnhäusern in Aarau und Brugg bietet sie ihren Klientinnen auch eine Tagesstruktur. Dies in Form von Arbeits- und Beschäftigungsplätzen, unter anderem im Atelier Aarau.

Im Dezember 2021 musste das Atelier der Heimgärten Aargau raus aus den Räumlichkeiten an der Oberen Vorstadt in Aarau. Bei der Suche nach einem neuen Standort wurde die Organisation an der Bahnhofstrasse 10 fündig. «Wir haben in der Wohnstube gestartet und sind heute an der Bahnhofstrasse», sagt Therese Müller, Geschäftsführerin der Heimgärten. Die Atelierleiterin Christine Kohler fügt an: «Jetzt sind wir sichtbar.» Wenn die beiden über den neuen Standort sprechen, wirken sie stolz und dankbar.

Gut vier Monate nach dem Umzug feiern die Heimgärten Aargau den «Tag des offenen Ateliers». Am Freitag und Samstag gewähren sie Einblick in die neuen Räumlichkeiten. Diese sind mit Tageslicht durchflutet und wirken einladend. Im Atelier sind mehrere zusammengeschobene Tische zu finden, welche den Frauen Platz für ihre Tätigkeiten bieten. Daneben stehen drei Nähmaschinen sowie zwei Webstühle, welche bereits mit verschiedenen Fäden bespannt sind. In einem weiteren Raum stehen zwei rote Stühle. Diese und die dazugehörige Bücherecke bilden die Ruheecke des Ateliers.

Am «Tag des offenen Ateliers» verkaufen die Heimgärten Ostereier in ihrem Atelierladen und – sofern bis dahin noch nicht alle verkauft sind – am Wochenmarkt am Graben. Insgesamt 1060 Eier sind es, doppelt so viele wie in den letzten Jahren. Die Eier werden im Atelier mit Kräutern belegt und eingepackt, bevor diese zum Färben in die Institution der Heimgärten transportiert werden.

Bei den Heimgärten Aargau gibt es geschützte Arbeitsplätze sowie Beschäftigungsplätze nur für Frauen. Die geschützten Arbeitsplätze sind im Secondhand-Geschäft «Schickeria» oder auch im Bereich Hauswirtschaft. Dort werden Frauen angestellt und erhalten dafür einen kleinen Lohn. Das Atelier in Aarau dient hingegen als Beschäftigungsplatz.

Das heisst, rund 30 Frauen haben die Möglichkeit, ohne Leistungsdruck zu nähen, zu stricken, zu weben oder kreativ zu sein, ohne einen Lohn zu erhalten. Die Produkte entstehen nach individuellen Interessen und Fähigkeiten der Beschäftigten. Diese werden anschliessend im Laden verkauft, der im Eingangsbereich des Ateliers positioniert ist. Mit den Erlösen der Produkte werden neue Materialien gekauft.

Wenn ein Produkt verkauft werde, freuen sich die Beschäftigten, sagt die Atelierleiterin. «Die direkte Wertschätzung ist wichtig für die Frauen.» Neben Socken, Karten und weiteren Werken bietet das Atelier der Heimgärten auch Dienstleistungen an. So nehmen die Frauen Verpackungsaufträge an und verschicken beispielsweise Kataloge oder Jahresberichte. Das Atelier gebe Struktur in das Leben der Frauen, sagt die Geschäftsführerin Theres Müller. «Die Beschäftigung ist wie ein Anker in ihrem Alltag.»

Im Atelier sind die Frauen im Endspurt der Vorbereitungen für den «Tag des offenen Ateliers». Am Freitag, 8. April, zwischen 10 und 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr werden die Türen an der Bahnhofstrasse 10 in Aarau geöffnet.