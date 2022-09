Aarau Die berühmte Güselwehr hat eine neue Präsidentin – mit vielen Plänen Ilona Suter hat von Güselwehr-Erfinder Andres Brändli das Vereinspräsidium übernommen. Wie geht es nun weiter?

Andres Brändli und Ilona Suter von der Güselwehr Aarau. Nadja Rohner

«Wenn ich irgendwo vorgestellt werde», sagt Andres Brändli, «dann zuerst als Tierarzt und nachher direkt als Güselwehr-Gründer.» So sehr ist sein Name, sein Gesicht, mit dem Aarauer Verein verknüpft, den Brändli vor rund zehn Jahren gegründet hat. Das «Güseln» hatte er ohne Vorgabe oder Ziel angefangen. Mit Hilfe von Marcel Suter, damaligem Präsidenten von Zentrum Aarau, entstand die Idee, den Graben vor dem Samstagsmarkt zu reinigen.

Die Güselwehr, die Samstag für Samstag in aller Herrgottsfrühe, mit Leuchtwesten und Greifzangen bestückt, die Innenstadt vom Müll der Wegwerfgesellschaft befreit, ist in der öffentlichen Wahrnehmung Brändlis Baby. Und dieses legt er nun in neue Hände: Ilona Suter (32) hat von ihm das Präsidium übernommen.

Die Aarauerin brachte schon im Frühling frischen Wind in den rund 30-köpfigen Verein, als sie versuchte, mit einer zusätzlichen Güselsammeltour am Mittwochabend ein neues Segment an Helferinnen und Helfern zu erschliessen. «Trotz regelmässiger Werbung fand die neue Tour keinen Anklang», konstatiert sie. Entmutigen lässt sich die neue Vereinspräsidentin dadurch aber nicht. Sie sieht «ein riesiges Potenzial» in der Güselwehr und deren Arbeit.

Neu soll es zusätzlich zu den traditionellen Samstagstouren Clean-up-Events geben. Das sind Müllsammelaktionen, die «bestens auch für Familien mit Kindern oder Senioren geeignet sind, die sich bewegen wollen», so Suter und Brändli. Zwei haben bereits stattgefunden. Weitere sind für Oktober und November geplant (die Infos dazu gibt es auf Instagram unter «@gueselwehr_aarau» und auf Facebook unter «Gueselwehr.Aarau»).

Auch am «Musig i de Altstadt» waren Ilona Suter und weitere Güselwehr-Helfende erstmals unterwegs. «Es geht mir darum, uns zu zeigen, Werbung für den Verein zu machen», sagt Suter. «Bei den Festbesuchern ist das sehr gut angekommen.» Vielleicht hilft es ja, weitere Mitglieder zu gewinnen. «Wir suchen weiterhin nach Frauen und Männern, die uns regelmässig – und das ist wichtig – unterstützen möchten», erklärt Andres Brändli.

Überall, wo sie hingehen, sammeln sie Müll auf

Seine Frau habe sich längst daran gewöhnt, dass er überall, wo er hingehe, Müll auflese, es sei fast wie eine Sucht. Auch Ilona Suter sieht überall Papierfetzen und Aludosen. «Deformation professionelle» nennen es die beiden; sie wissen, dass die Schweiz längst nicht so sauber ist wie ihr Image.

Was Suter und Brändli verbindet, ist die Empörung darüber, dass manche Menschen ihren Abfall einfach achtlos auf den Boden werfen. «Denen, die ich in flagranti erwische, trage ich den Müll jeweils nach, gebe ihn zurück und sensibilisiere», sagt Ilona Suter. Hotspots sind momentan die Zinne bei der Stadtkirche, der Park beim Schlossplatz, der Veloständer Behmen und der Alpenzeiger sowie die Echolinde, wobei die Güselwehr da nicht zuständig ist.

Viele Flaschen und Take-away-Müll, aber auch Handys, Kondome, Slips – besonders bei Parkplätzen –, ab und zu mal eine Geldnote, Fixerbesteck. Das alles liest die Güselwehr auf, freiwillig. Einen Lohn erhalten die fleissigen Müllsammlerinnen und -sammler nicht, dafür ab und zu einen Zopf von den Marktfahrern oder ein Trinkgeld. Brändli:

«Das Schönste ist, wenn wir an der Arbeit sind und uns jemand beim Vorbeigehen sagt: Danke, dass ihr das macht. Ab und zu bleiben sie sogar stehen und zücken das Portemonnaie.»

Von der Stadt erhält die Güselwehr die blauen Abfallsäcke gratis, mit dem Werkhof ist das Einvernehmen gut. Dennoch wünscht sich Brändli mehr Kontakt mit der Verwaltung und der politischen Führung, mehr Absprache und eine stärkere Zusammenarbeit, «um nachhaltig die Müllproblematik anzugehen».

Auch in diesem Jahr wird die Güselwehr eine kleine Winterpause einlegen. Die Samstagmorgen-Touren werden im Dezember und Januar pausieren. Ab Februar 2023 wird dann wieder, wie gewohnt, vor dem Samstagsmarkt sauber gemacht.