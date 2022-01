Aarau Jetzt verschwinden die alten Häuser an der Buchserstrasse – Baugesuch wurde bewilligt Monatelang standen die Baugespanne rund um die alten Häuser an der Buchserstrasse. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache, der Stadtrat hat das Baugesuch für die Neubauten bewilligt.

Die Häuser an der Buchserstrasse verschwinden, mitunter das Bürogebäude der Smuv. Nadja Rohner

An der Buchserstrasse, in den letzten alten Häusern gegenüber dem Aeschbachquartier und dem «Gastro-Social»-Hochhaus, tut sich was. Während Monaten standen Baugespanne rund um die Liegenschaften, mitunter das einstige Bürogebäude des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbands, kurz Smuv.

Jetzt sind die Häuser umzäunt worden, aus einigen wurde letztes Mobiliar herausgetragen. Es geht also vorwärts, der Abbruch wird wohl demnächst erfolgen: Wie Stadtbaumeister Jan Hlavica auf Anfrage sagt, hat der Stadtrat das Baugesuch für die Ersatzbauten am 13. Dezember des vergangenen Jahres bewilligt. Der Entscheid wird demnächst publiziert.

Das Projekt der Bauherrin Farotec AG und der Aarauer Schneider & Schneider Architekten sieht zwei Gebäude vor; ein längliches Gebäude mit fünf Geschossen samt Dachterrasse parallel zur Buchserstrasse sowie ein dahinterliegendes Hofgebäude mit zwei Stockwerken.

Das Projekt umfasst 25 «Mikrowohnungen»; Ein- und Zweizimmerwohnungen mit zwischen 20 und 69 Quadratmetern. In den Erdgeschossen sind zudem Gewerbeflächen vorgesehen. Bei der öffentlichen Auflage im März/April war keine Einwendung gegen das Projekt eingegangen.