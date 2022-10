Aarau Designmesse in der ganzen Stadt – das Ausschwärmen hat sich gelohnt Weil es in der umgebauten Alten Reithalle weniger Platz hat als zuvor, mussten sich die Ausstellungsmacherinnen der «in&out», der Messe für Schweizer Design, eine Lösung suchen. Diese wurde am Wochenende auf die Probe gestellt.

Die Schweizer Designmesse «in&out» ist mit der 15. Ausgabe in die Alte Reithalle in Aarau zurückgekehrt. Katja Schlegel

Es war die schiere Platznot, die die Ausstellungsmacherinnen Brigitte Hürzeler und Maja Baumann auf eine ungewöhnliche Idee brachte: Die 15. Ausgabe der «in&out», der Messe für Schweizer Design, sollte nicht nur in der Alten Reithalle stattfinden, sondern in der ganzen Stadt.

Acht der insgesamt 85 Labels schwärmten deshalb aus und zeigten ihr Angebot in ausgewählten Altstadtgeschäften. Im Brillenhaus, in der Buchhandlung Kronengasse, im Unikum, im Mehr&Wert, im Home Shop, in der Boutique 22, bei Boffi Studio Aarau und im Helvetisch.

Die Rechnung ging auf: für die Ausstellerinnen und Aussteller, für die Ladenbesitzerinnen, für das Publikum – und für die beiden Ausstellungsmacherinnen. «Die Rückmeldungen auf diesen Rundlauf durch die Stadt waren durchwegs positiv, sowohl von den Besucherinnen und Besuchern als auch vonseiten der Ausstellenden», sagt Brigitte Hürzeler.

Und Maja Baumann ergänzt: «Wir waren in der ganzen Stadt präsent. Es war eine helle Freude, überall in den Gassen auf Menschen zu treffen, die mit unserem Ausstellungskatalog in der Hand flaniert sind.» Ein Konzept mit Potenzial also.

Die beiden Ausstellungsmacherinnen Maja Baumann (l.) aus Erlinsbach SO und Brigitte Hürzeler aus Schönenwerd. Katja Schlegel

Gelohnt hat sich für die «in&out» auch die Rückkehr in die Alte Reithalle: «Die Halle mit ihrem ureigenen Charme hatte schon vor dem Umbau viele Fans unter unseren Ausstellerinnen und Ausstellern. Doch jetzt sind sie begeistert», sagt Hürzeler. Auch die Kombination von Halle, Bar im Stall und Piazza habe sich sehr bewährt. «Die Leute sind lange geblieben, bis zuletzt sind sie in der Sonne gesessen und haben die Stimmung genossen.»

Man habe den Besucherinnen und Besuchern die Freude über das unbeschwerte Flanieren nach zwei Jahren Pandemie deutlich angemerkt, sagen die Ausstellungsmacherinnen. Katja Schlegel

Nach drei Tagen Messebetrieb ziehen Hürzeler und Baumann deshalb ein sehr zufriedenes Fazit. Knapp 5000 Eintritte wurden gezählt, so viel zu den nackten Zahlen. Was für die beiden aber noch viel mehr zählt: die Zufriedenheit auf allen Seiten. «Es war deutlich spürbar, wie sehr es die Leute genossen haben, nach zwei Jahren Pandemie, Massnahmen und Verboten, nun einfach wieder unbeschwert den Messebetrieb zu geniessen», sagt Hürzeler.

Und wie zufrieden sind sie beide? «Wir haben mehr als einmal gehört, dass unsere Messe eine Bereicherung für die Stadt sei», sagt Hürzeler. «Das freut uns nicht nur persönlich, das freut uns insbesondere auch für Aarau.»