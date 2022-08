Aarau AXA hat Pläne für die Umnutzung des ehemaligen Telli-Zoos überarbeitet In der Aarauer Telli verändert sich gerade einiges: Die Eigentümerin, die AXA Anlagestiftung, saniert nicht nur die Wohnungen, sondern wertet auch die Umgebung auf. Künftiges Herzstück der Anlage sollen die Gemeinschaftsräume im ehemaligen Kleintierzoo werden.

Manuela Gnehm und Tillmann Hohenacker von der AXA Anlagestiftung bei einem Baustellenrundgang Ende Juni. Bild: Alex Spichale/AAR

Die Sanierung der beiden Gebäudezeilen B und C in der Aarauer Telli hat die bisherige Parklandschaft zu einem grossen Teil in eine Baustelle verwandelt. Doch nun, da das Ende der Sanierungsarbeiten im Herbst absehbar ist (AZ vom 17.8.), wächst der Park neu. Schöner und abwechslungsreicher als jemals zuvor. Es gibt neu fünf Spielplätze, ein Wasserspiel, Pergolas mit Sitzgelegenheiten, die bisherigen Sportangebote mit Tennisplatz und Sportplatz wurden um einen Outdoor-Fitness-Bereich ergänzt. Und vor allem: Es ist nicht mehr nur grün rund um die Grosswohnsiedlung, es ist grün und wild und lebendig.

Biodiversität lautet das Zauberwort: So werden die bisherigen Rasenflächen nach den Plänen der Landschaftsarchitektin Rita Illien mit naturnahen Wiesenflächen ergänzt, dazu werden eigens geschützte Bereiche für Dachse, Biber und Vögel geschaffen. Und erstmals in der rund 70-jährigen Geschichte der Siedlung gibt es für den Park ein Pflege- und Nutzungskonzept.

Die offensichtlichste Veränderung gibts beim alten Telli-Zoo

Die offensichtlichste Veränderung aber erfährt das Areal des ehemaligen Kleintierzoos: Das Gebäude wird zu multifunktionalen Gemeinschaftsräumen umgebaut, die Umgebung wird komplett umgestaltet (diverse Artikel in der AZ). Im Dezember lag das rund 3,85-Millionen-Projekt auf, die Liegenschaftseigentümerin, die AXA Anlagestiftung, erwartet die Bewilligung in diesen Wochen.

Das Projekt, das ursprünglich unter dem Arbeitstitel «TelliOase» lief, ist inzwischen namenlos. Ein neuer, passenderer Name soll in den nächsten Monaten gemeinsam mit interessierten Tellianern gesucht werden. Bis Herbst ausgearbeitet wird auch das Betriebskonzept, das die konkrete Nutzung des neuen Begegnungsorts definiert.

Ein Café ohne Konsumationszwang

Klar ist nach einem zweijährigen Mitwirkungsprozess mit den Tellianern, begleitet von Siedlungscoaches: Die Räume sollen breit genutzt werden können; für Kindergeburtstage, Chorproben, Bastelkurse oder Vereinssitzungen. «Ausserdem werden wir ein Café ohne Konsumationszwang einrichten», sagt Assetmanagerin Manuela Gnehm. Dessen Betrieb soll idealerweise eine Gruppe von freiwilligen Bewohnerinnen und Bewohnern übernehmen, ähnlich wie beim Tellicafé zwischen Häuserzeile B und C, das seit Beginn der Bauarbeiten als Anlaufstelle für die Mieterschaft dient und seit diesem Frühling jeden Dienstag und Donnerstag auch als Café betrieben wird.

Für den Aussenbereich sind unter anderem Sitzmöglichkeiten, Grillstellen, Gartenbeete, eine Boccia-Bahn und zwei Robinson-Spielplätze vorgesehen. Auf den anstelle des Weihers geplanten Pumptrack verzichtet die Bauherrschaft, zu gross sei der Mehrwert des Weihers für Natur und Mensch.

Vielleicht zieht «Eltern-Kind-Zentrum» hier ein

Angedacht ist weiter, dass im neuen Quartiertreff das städtische Pilotprojekt «Eltern-Kind-Zentrum», das sich bislang im Zwinglihaus im Scheibenschachen befindet, einzieht. «Der politische Prozess läuft. Spätestens im November wissen wir, ob das Eltern-Kind-Zentrum im Telli realisiert werden kann», sagt Michaela Leuenberger von der AXA-Medienstelle.

Wie der Betrieb im Detail aussehen wird, was wo, wie und wann stattfinden kann, soll nun im Betriebskonzept ausgearbeitet werden. Wichtig festzuhalten ist den Verantwortlichen der AXA: Der Begegnungsort soll keine Konkurrenz zum Gemeinschaftszentrum Telli werden, sondern eine Ergänzung. Die Zusammenarbeit laufe bereits. Und: Ein Eventlokal, wie es wegen der doch recht umfangreichen Betriebszeiten befürchtet wurde, wird nicht entstehen.

Das Lokal soll denn auch nicht vermietet werden – es soll von den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern genutzt werden. «Die Nutzung der Räumlichkeiten ist kostenlos. Es fällt höchstens eine Aufwandsentschädigung, beispielsweise für die Reinigung, an», sagt Manuela Gnehm. Warum die AXA so viel in Natur und Gemeinschaft investiert, erklärt Bauprojektleiter Tillmann Hohenacker: «Wir möchten einen Mehrwert und Identifikationsmöglichkeiten schaffen. Je zufriedener die Mieter, desto mehr Sorge tragen sie zu ihrem Daheim, desto enger fühlen sie sich mit ihrem Daheim verbunden.»

Mit der Erteilung der Baubewilligung wird sich all dies in Bewegung setzen. Wegen der Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung war eine erneute Zwischennutzung als Sommerbeiz (wie im Sommer 2021) nicht möglich. Alternativ steht den Tellianern jedoch das Tellicafé zur Verfügung. Laut Mediensprecherin Michaela Leuenberger werde es – je nach Nachfrage – auch möglich sein, dort einzelne Konzerte oder Anlässe durchzuführen. Sicher ist bereits, dass Anfang November ein grosses Herbstfest stattfinden wird, zur Feier des Bauendes.

Der Quartiertreff soll 2023 eröffnet werden. Bis dann wird auch der Judo & Ju-Jitsu-Club zurückgekehrt sein.