Aarau Der Stadtrat will kein kommunales Feuerwerksverbot Private Feuerwerke sollen in Aarau nicht eingeschränkt werden. Wenn, dann müsse es eine kantonale oder nationale Gesetzesänderung geben, schreibt der Stadtrat in einer Antwort auf eine Anfrage von Einwohnerrat Urs Winzenried (SVP).

Privates Feuerwerk soll in Aarau weiterhin ganzjährig erlaubt sein. (Symbolbild) zvg

Der Aarauer Stadtrat will private Feuerwerke nicht einschränken. Das geht aus seiner Antwort auf eine Anfrage von SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried hervor. Dieser hatte am 3. Januar, noch unter dem Eindruck der Silvesterknallerei und der an manchen Orten hinterlassenen Abfälle, den Stadtrat um eine Stellungnahme gebeten.

In der Antwort schreibt der Stadtrat nun, er sei sich der Problematik bewusst, die unterschiedlichen Ansichten seien ihm bekannt; das Gremium stuft jedoch die Thematik «als nicht gravierend ein». Entsprechend erachtet der Stadtrat die Situationen, die der Ex-Kripo-Chef Winzenried in seiner Anfrage schildert, in Gegensatz zu ihm auch nicht als «Auswüchse». Er erkenne aber den durch Feuerwerke verursachten Lärm, der «von einem Teil der Bevölkerung als störend empfunden wird», sowie die Feinstaubbelastung als Problem an. Der Stadtrat sieht zwar in sogenannt stillem Feuerwerk, bei dem mit geräuscharmer Pyrotechnik, Flammen oder teils sogar mit Licht-Drohnen gearbeitet wird, als «durchaus eine Alternative zum traditionellen Feuerwerk». Aber aufgrund des «recht grossen Aufwands» könne es nur bei grösseren Anlässen in Betracht gezogen werden».

Zwar sieht auch der Stadtrat, «dass mit dem Abbrennen von Feuerwerk Nebenwirkungen entstehen, welche nicht einfach hingenommen werden sollen». Er will aber keine weiterführenden Einschränkungen machen und verweist auf das Reglement der Stadtpolizei. Dort steht, dass bestraft wird, wer Feuerwerk (Raketen, Knallkörper etc.) «ausserhalb der allgemeinen Festlichkeiten» (31. Juli und 1. August sowie 31. Dezember und 1. Januar) abbrennt. Aber: Der Stadtrat oder auch die Gemeinderäte der anderen der Stapo Aarau angehörenden Gemeinden, können Ausnahmen bewilligen. Und daran will der Stadtrat auch festhalten.

Ein generelles Feuerwerksverbot ausserhalb dieser Zeiten, wie es etwa Leuggern im Zurzibiet neu eingeführt hat, will der Stadtrat nicht. Wenn, dann müsse es eine Gesetzesänderung auf kantonaler oder nationaler Ebene geben. «Weitere Verschärfungen in den einzelnen Gemeinden des Kantons Aargau und somit auch in Aarau erachtet der Stadtrat als nicht zielführend.» Stattdessen «appelliert» der Stadtrat an die Verursachenden, «dafür besorgt zu sein, dass diese Nebenwirkungen minimiert und der damit verbundene Abfall durch die Verursachenden auch wieder sachgerecht entsorgt» werden.

Winzenried wollte vom Stadtrat auch wissen, wie er sich zur «Initiative für eine starke Einschränkung von Feuerwerk» stellt, für welche ab diesem Jahr national Unterschriften gesammelt werden sollen. Der Stadtrat möchte sich nicht positionieren und schreibt lediglich, er «nehme Kenntnis» von der anlaufenden Initiative.