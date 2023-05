Aarau Der Neuen unter die Bögen spienzeln – so feiert Aarau seine «Kettenbrücke» Am 17. Juni steigt mit der Eröffnung des Uferwegs Süd das Brückenfest der Stadt. Gefeiert wird mit Musik, Zirkus, göttlichem Segen und Pontonierfahrten.

Eventmanagerin Viviane Wagner (l.) und Alexandra Rein, Projektleiterin Tiefbauamt Aarau, organisieren das Eröffnungsfest. Gefeiert wird im Uferbereich (im Hintergrund). Bild: Katja Schlegel

Es passiert nicht alle Tage, dass eine Stadt zu einer neuen Brücke kommt. Und auch wenn die neue Kettenbrücke schon seit September letzten Jahres vollständig dem Verkehr übergeben wurde, so ist nun, mit der Fertigstellung des Uferweges Süd, der Moment für ein Stadtfest gekommen: Am Samstag, 17. Juni, feiert Aarau seine neue Brücke mit dem Projektnamen «Pont Neuf».

«Es soll ein Fest für Aarau geben, für die ganze Bevölkerung, die den Bau so nah miterlebt und mitgetragen hat», sagt Eventmanagerin Viviane Wagner, die den Anlass im Auftrag der Stadt und in Zusammenarbeit mit Alexandra Rein vom städtischen Tiefbauamt organisiert.

Beginnen wird das Fest um 10 Uhr mit einem Kinderkonzert von Marius & die Jagdkapelle. Um 11 Uhr folgt der offizielle Eröffnungsakt mit Ansprachen von Stadtrat Werner Schib, Regierungsrat Stephan Attiger und dem Architekten Emanuel Christ der Basler Christ & Gantenbein Architekten AG. Anschliessend an die Ansprachen wird symbolisch der letzte Baum am Uferweg gepflanzt, weiter segnen die Stadtpfarrer Daniel Hess (Stadtkirche) und Burkhard Förster (Pfarrei Peter und Paul) die Brücke.

Um 12 Uhr folgt das Konzert der Stadtmusik Aarau und um 13.30 Uhr beginnt das Familienkonzert von Paola Fuerte. Mit artistischen Einlagen den Festakt und die Brücke umranken wird die «Compagnie XY», die im Rahmen des Zirkusfestivals cirqu’ auftritt.

Einweihung der neuen Aarebrücke (Pont neuf) am 9. September 2022. Bild: Severin Bigler

Fotowettbewerb ausgeschrieben

Das ist noch nicht alles: Von 10 bis 15 Uhr kann man die neue Kettenbrücke aus ungewohnter Perspektive anschauen, und zwar von unten. Der Pontonier-Fahrverein Aarau fährt Besucherinnen und Besucher zwischen «Summertime» und «Schwanbar» über die Aare.

Am Ufer, aber ebenfalls zwischen den beiden Gastrobetrieben, wird eine Ausstellung mit 30 Brückenbildern zu sehen sein. 15 historische Bilder werden aus der Sammlung des Stadtmuseums Aarau stammen, für 15 werden aktuelle Aufnahmen aus der Bauzeit der neuen Kettenbrücke gesucht; der Wettbewerb ist gerade angelaufen (mit Name, Vorname, Wohnort und Datum der Aufnahme bis 8. Juni an kommunikation@aarau.ch). Die besten Aufnahmen werden ebenfalls während des Festakts prämiert, die Ausstellung wird auch für die Woche nach dem Fest stehen bleiben.

Wissenswertes rund um Aarau und seine Brücken wird auch geboten, und zwar bei der Brückenführung von Aarau Info. Die rund 30-minütigen Führungen starten um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr gegenüber dem Hotel Kettenbrücke. Die Führung endet im Stadtmuseum, wo weitere Aufnahmen der Brücke zu sehen sein werden. Fürs leibliche Wohl sorgen die Metzgerei Speck sowie Stadtwächter Bier, weiter haben das «Summertime» und die «Schwanbar» bereits ab 10 Uhr geöffnet.

Warum nicht auf, sondern neben der Brücke gefeiert wird

Gefeiert wird nicht auf der Brücke, sondern im Uferbereich stadtseitig. Die Bühne wird auf der Pontonierwiese aufgebaut. Eine Sperrung der Brücke, auch eine teilweise, sei aus verkehrs- und sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich, heisst es bei der Stadt. Ein schöner Nebeneffekt: «Mit dem Fest auf dem Uferweg hat man die Brücke immer im Blick», sagt Wagner. Der Anlass endet um 15 Uhr, pünktlich zum Start des Aarauer Altstadtlaufs.

Mit dem Brückenfest sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Der nördliche Uferweg wird voraussichtlich im September fertiggestellt, damit sollten denn auch alle grösseren Arbeiten erledigt sein. Danach folgen noch Rückbau- und Pflanzarbeiten und als grösster Brocken der Deckbelagseinbau, der an zwei Wochenenden stattfinden wird. Voraussichtlich unter Totalsperrung.

Die neue Brücke über der Aare in Aarau. Bild: Sandra Ardizzone (28.2.2023)