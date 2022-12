Aarau Der meistkritisierte Polizist tritt ab: Hans Umbricht war für Beizen und Märt zuständig Die Leute, die ihn auf dem Kieker hatten, nannten ihn «Barbarossa». Hans Umbricht hat nach über 40 Jahren als Aarauer Stadtpolizist jetzt seinen Letzten.

Hans Umbricht hat 1981 seine Polizistenkarriere im damaligen Polizeiposten im Rathaus (hinten) begonnen. Britta Gut

Er ist sicher der Stadtpolizist, der in den Aarauer Beizen am häufigsten für Gesprächsstoff gesorgt hat. Weil er als Chef «Gewerbe und Bewilligungen» für die Restaurants zuständig war – aber auch etwa für die Bewilligungen von Anlässen aller Art. Und weil er es genau nimmt.

Auch bei Zahlen: Nach 40 Jahren und 4 Monaten im Dienst geht Feldweibel Hans Umbricht (er wird in 4 Wochen 65 Jahre alt) in Pension. Morgen Samstag zieht er letztmals die blaue Uniform an und macht das, was ihm stets eine besondere Freude war: der berufliche Gang über den «Wochenmärt».

Dem Markt hat er seinen Stempel aufgedrückt. Weil die Standplatzvergabe über seinen Tisch lief, konnte er ihn punkto Angebot öffnen: nicht mehr nur rein schweizerische Ware, sondern etwa auch Südfrüchte und Oliven. Der Markt ist ein Aarauer Erfolgsprodukt. Umbricht erklärt nicht ohne Stolz: «Es kommen wegen ihm, dem breiten Sortiment, dem freundlichen Verkaufspersonal und dem frischen Qualitätsangebot an Früchten, Gemüse, Blumen, jeden Samstag 4000 bis 8000 Personen in die Stadt.»

Dem gelernten Bauer gab man den Viehmarkt

Hans Umbricht ist in Endingen in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Er hat als Erstausbildung eine landwirtschaftliche Ausbildung bis zum Betriebsleiter absolviert. Dann machte er noch eine Frostwartlehre. Umbricht wurde nicht Bauer, weil sein fünf Jahre jüngerer Bruder den Hof übernahm. Dass er nach Aarau kam, war eher dem Zufall zu verdanken – letztlich weil hier eine Polizistenstelle frei war. Am 1. März 1981 trat er ein. Damals befand sich der Posten noch im Rathaus (heute in der Hauptpost). Die Stadtpolizei war personell nur unwesentlich kleiner als jetzt.

Als Aspirant ging Umbricht ein Jahr in die Polizeischule in Neuenburg. Schon damals sei er ins Marktwesen gerutscht. Wegen seiner landwirtschaftlichen Vorbildung. «Wir hatten noch den Viehmarkt.» Umbricht war jahrelang im Aussendienst – wie jeder junge Stadtpolizist. 1998 wechselte er in die damalige Dienststelle Gewerbe (heute Sektion Bewilligungen und Gewerbe).

Er wurde zum Büro-Polizist: «70 bis 80 Prozent meiner Zeit arbeitete ich im Posten.» Der legendäre Sepp Eng war sein erster Chef. Später wurde er Vorgesetzter. Die Dienststelle hatte anfänglich 2,7 Stellen, wurde dann auf 3 aufgestockt und wird jetzt, mit dem Abgang von Umbricht, auf 2 reduziert. Sein Nachfolger als Chef ist Marc Holliger (40).

35 Jahre lang nie mit der Frau in Aarau essen gegangen

«Wenn ich aus dem Büro ging, hatte der Polizist Feierabend», erzählt Umbricht. Er habe stets gut zwischen Beruf und Privatleben trennen können. «Das Gewerbe und das Gastgewerbe kann es nicht.», Umbricht wurde in seiner Freizeit immer wieder auf seien berufliche Tätigkeit angesprochen. Darum sei er seit 1985 nie mehr mit seiner Frau in Aarau auswärts essen gegangen. «Das kann ich ja dann jetzt als Rentner wieder.»

In der beruflichen Tätigkeit hat Umbricht viele Wirte als unproblematisch erlebt. Die anderen, die sich von der Stadtpolizei benachteiligt fühlten und Umbricht wenig schmeichelhaft «Barbarossa» nannten, vermochten, darauf angesprochen, nicht zu beweisen, wo sie wirklich benachteiligt worden sind.

Beste Erinnerungen an das Jodlerfest

«Wir bewirtschaften sämtlichen öffentlichen Grund – ausser der Schachenwiese. Jeweils nur den gewerblichen, nicht den baulichen Aspekt», erklärt Umbricht. Das heisst, die Sektion Gewerbe und Bewilligungen erteilt die Bewilligungen für allerhand Anlässe. Vom Grossevent (besonders gut in Erinnerung ist Umbricht das Jodlerfest) bis hin zur Standaktion. «Davon hat es Aarau zu viele», findet Umbricht.

Darum gebe es eine Limite von jährlich acht Aktionen pro Veranstalter (ausser bei politischen). Welcher Anlass ist ihm als besonders schwierig in Erinnerung? Einer, den er persönlich wunderschön findet: der Rüeblimärt, ein bedeutender und sehr grosser Anlass, der nicht einfach zu handhaben ist.

Der Rüeblimärt sei zwar ein schöner, aber auch ein schwieriger Anlass. (Bild vom 06. November 2019).

Sandra Ardizzone / AAR

Umbricht findet es gut, dass das Betteln in Aarau nach wie vor verboten ist. «Das Problem sind nicht die Bettler, sondern die Leute dahinter.»

Vorfreude auf die «Bündte» und die Zwillings-Enkel

Der Stadtangestellte hat sich auch immer personalpolitisch engagiert. So hat er sich als Co-Präsident dafür eingesetzt, dass der Personalverband der Stadt Aarau (PVA) aus der Krise fand – das ist gelungen.

100 Jahre Personalverband der Stadt Aarau: Der damalige Präsident Hans Umbricht und Stadträtin Suzanne Marclay pflanzten im Sommer 2018 beim Binzenhof-Kindergarten eine Linde.

Urs Helbling / AAR

Die Familie Umbricht wohnte lange in der Telli: zuerst an der Maienzugsstrasse, dann in der «Staumauer» (Rütmattstrasse). Anschliessend hatte sie 20 Jahre ein Eigenheim im Dammquartier, ehe sie in die Aarenau zog. Ist nach der Pensionierung ein Wegzug aus Aarau ein Thema? «Nein», erklärt Umbricht.

Alleine schon wegen «Bündte» an der Stockmattstrasse («Als gelernter Landwirt habe ich einen grünen Daumen»). Aber auch wegen der Nähe zur Familie: Die Umbrichts haben zwei Söhne und sind Grosseltern von Zwillingsenkeln. Die Kinder im Alter von gute einem Jahr sind jeweils am Mittwoch bei ihnen. «Ich freue mich drauf, mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können, sagt der angehende Pensionär.