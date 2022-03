Aarau Der Maienzug 2022 soll wieder «regulär» stattfinden Der Stadtrat und die Maienzugskommission gehen davon aus, dass der Maienzug 2022 wieder so sein wird wie vor der Pandemie. Die letzten zwei Jahre gab es nur den «Maienzug light».

Der Maienzug 2019 war der letzte ohne Pandemie. Im Bild: Die Morgenfeier im Telliring. Chris Iseli

Bankett auf der Schanz, Morgenfeier in der Telli, und natürlich der Umzug sowie das Rahmenprogramm – der Maienzug 2022 soll wieder so sein, wie zuletzt 2019, im Jahr vor der Pandemie. Das gab die Stadt am Freitag bekannt. «Die Maienzugkommission steht aktuell in der Planung des freiwilligen Programms von Freitagnachmittag», heisst es in der Medienmitteilung. Denn Sport getrieben wie früher soll nicht mehr werden; was auch von den Schülerinnen und Schülern nicht mehr gewünscht wurde. Ihnen soll stattdessen «ein vielseitiges und stufengerechtes Unterhaltungsprogramm zur Verfügung stehen».

Der Stadtrat und die Maienzugkommission haben 2021 beschlossen, das obligatorische Schülerinnen- und Schülerprogramm von Freitagnachmittag auf den Donnerstag zu verschieben. Die Organisation des obligatorischen Programms (Donnerstag) erfolgt durch die Schule in Zusammenarbeit mit der Maienzugkommission und steht aktuell ebenfalls in der Vorbereitung.

Die Stadt Aarau schreibt, sie freue sich nach Corona-bedingten Maienzug-light-Ausgaben auf einen regulären Maienzug 2022. Aber eine der Errungenschaften aus der Pandemie soll weitergeführt werden: «Die Maienzugkommission begrüsst bankettähnliche Veranstaltungen in den Quartieren und bei Gastronomen.»