Aarau Der MAG 2023 bringt Gaukler und Parkour – dafür kommt der Zirkus nicht mehr Der Markt Aarauer Gewerbetreibender steht finanziell solide da. Trotz Unsicherheit, wie es mit Messen und Märkten allgemein weitergeht, ist der Verein zuversichtlich, was die nächste MAG-Austragung anbelangt. Gast ist der Schweizerische Turnverband.

Der MAG 2022 hatte, trotz mehrheitlich bescheidenem Wetter, einen ordentlichen Besucheraufmarsch. Nadja Rohner

Der Verein Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG) hat an seiner 30. Generalversammlung Co-Präsident Marcel Suter aus dem Vorstand verabschiedet und unter langem Applaus zum Ehrenmitglied erkoren. Suter hatte dem Vorstand 15 Jahre angehört. Neuer alleiniger Präsident ist Fabian Koch, der zuvor mit Suter ein Co-Präsidium geführt hatte. Im Vorstand bestätigt wurden Christoph Urech und Hans R. Schibli. Ende 2022 hatte der Verein 88 Mitglieder, das sind zwei weniger als im Vorjahr. Die Finanzen seien gesund, hiess es an der GV; letztes Jahr resultierte sogar ein kleines Plus von knapp 500 Franken in der Rechnung.

Die 81. MAG-Durchführung im Herbst 2022 war die erste nach zwei Jahren Pandemiepause. «Überlebt – und noch mehr» lautet das Fazit, der Neustart sei gut gelungen. Und dies, obwohl die Zukunft von Märkten und Messen generell unklar sei. Die MAG-Organisation durch die Kein Ding GmbH (Mike Zettel) habe sich bewährt, das Mandat wurde verlängert.

Der nächste MAG findet vom 28. September bis 1. Oktober 2023 statt. Gast wird der Schweizerische Turnverband sein, der die «Swiss Parkour Series» nach Aarau bringt. Parkour ist eine Sportart, bei der möglichst rasch eine Strecke von A nach B zurückgelegt werden muss, die mit zahlreichen Hindernissen ausgestattet ist. Eine grosse Änderung gibt es im Kinderprogramm: Weil der Zirkus Mugg zu hohe Honorarforderungen stelle, gebe es dieses Jahr stattdessen eine Gauklerarena von Showprofis aus Suhr im Kasinopark, war an der GV zu erfahren.