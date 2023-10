Aarau Der MAG 2023 auf dem Weg zu einem neuen Publikumsrekord Ausgewertet sind die Zahlen noch nicht, doch das gute Wetter und die Rückmeldungen deuten auf einen sehr erfolgreichen Markt hin.

Bild: Daniel Vizentini

Mike Zettel stahlt: Bei einem kurzen Treffen mit dem Leiter des MAG (Markt Aarauer Gewerbetreibender) gestern Nachmittag in der Markthalle war er hocherfreut, konnte nur Positives berichten. Nach Gesprächen mit den Ausstellenden zeichne sich ein «sehr, sehr, sehr gutes» Bild ab, wie er sagt. Zwar seien die Publikumszahlen noch nicht ausgewertet worden, doch gemäss den Rückmeldungen der Messestände und den eigenen Eindrücken zeichne sich ein Rekord ab.

MAG-Leiter Mark Zettel Bild: Patrick Lÿthy

Der MAG 2023 – erst der zweite, den die Firma Kein Ding GmbH organisiert hat – dürfte also in die Geschichte eingehen als einer der besten der 82 MAGs. «Einer der besten seit langem», wie Mike Zettel sagt. Zu verdanken sei dies «ganz klar» auch dem durchgehend guten Wetter dieses Wochenende. So sei der Samstag sehr gut besucht gewesen, wohl sogar noch besser als der Sonntag, der üblicherweise als der beste Messetag gilt.

Laut vielen Ausstellenden sei vor allem auffallend viel Publikum von weit ausserhalb von Aarau an den MAG gekommen. Die Organisatoren hatten diesmal auch absichtlich über die nähere Region hinaus Werbung gemacht.

Künftig vielleicht mehr Shows beim Stadtmuseum

Gut gelaufen seien laut Mike Zettel auch die Beizen in der Markthalle und die Gauklerarena im Kasinopark, die auch dank den Sitzmöglichkeiten stets sehr gut gefüllt war, wie er sagt. Dort war «Starjongleur» Kaspar Tribelhorn mit seinem Ensemble zuständig. Sie schauten, dass das Programm Kinder wie Erwachsene anspricht.

Dieser Teil des Markts werde sicher nächstes Jahr beibehalten, sagt Mike Zettel. Betreffend der Zukunft verrät er bereits erste Ideen: So werde allenfalls der Keramikmarkt etwas ausgebaut und es könnten auch tagsüber Darbietungen auf der Bühne beim Schlossparkzelt stattfinden. «Wir wollen noch mehr Leben vor das Museum bringen.»