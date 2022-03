Aarau Der Einwohnerrat winkt die Solar-Offensive durch In den nächsten Jahren soll die Stadt massiv in Photovoltaikanlagen investieren.

In Aarau wird man bald mehr Solaranlagen sehen. Isabel Maeder

Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern, an Fassaden und auf bereits überbauten Freiflächen - das ist es, was der Einwohnerrat will. Deshalb hat er am Montagabend drei entsprechende Vorstösse von Grünen und Grünliberalen überwiesen.

Die Stadt verfügt über 108 Liegenschaften, das gesamte Solar-Potenzial der städtischen Liegenschaften ist laut Stadtrat unbekannt. «Es wird davon ausgegangen, dass rund 2/3 der Gebäude für die Solarstromproduktion geeignet sind», schrieb er zu den Vorstössen. Eine grosse Studie hierzu ist bereits in Auftrag gegeben. Im Prinzip rennen die Vorstösse deshalb offene Türen ein.

Komplett unumstritten war die Motion «Photovoltaikanlagen auf verbauten Flächen». Sie bezweckt, dass «geeignete Freiflächen», die der Stadt gehören oder auf die sie direkt Einfluss nehmen kann, bis spätestens 2030 mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Der Stadtrat hatte in seinem Überweisungsantrag geschrieben, dass die Stadt über diverse verbaute Flächen verfüge, «auf denen Solarstromanlagen sinnvoll umgesetzt werden könnten». Insbesondere die Kombination mit Ladestationen auf Pendlerparkplätzen scheine interessant. Auch hierzu läuft bereitsd eine Studie.

Problemlos überwiesen wurde auch ein Postulat, das den Stadtrat auffordert, künftig bei Neubauten und Totalsanierungen von städtischen Liegenschaften die Fassaden zur Gewinnung von Sonnenstrom zu nutzen. Weil der Stadt auch diverse historische Gebäude gehören, müssen hier Ausnahmen möglich sein, etwa aufgrund des Ortsbildschutzes, denkmalpflegerischer Überlegungen oder schlicht aufgrund der Eignung der Fassaden (Schatten). Auch eine Fassadenbegrünung als Alternative könnte eine Ausnahme begründen. Der Stadtrat begrüsste das Postulat und verspricht, die Prüfung zu vollziehen und, sollte sie positiv ausfallen, dem Einwohnerrat einen Kredit zu unterbreiten.

Umstritten war einzig die Motion, die den Stadtrat verpflichten soll, die Dächer möglichst aller städtischen Gebäude (im Verwaltungs- wie im Finanzvermögen) mit Photovoltaikanlagen auszurüsten - bei den Neubauten soll das grundsätzlich immer geschehen, die Nachrüstung der Bestandesbauten soll bis 2030 geschehen. «Ausnahmen sind aufgrund von Überlegungen und Auflagen zum Ortsbildschutz und der Denkmalpflege sowie aufgrund von Verschattung sehr schlecht geeigneter Dachflächen möglich», heisst es im Motionstext.

Das Anliegen fand Sympathien von links bis rechts. Die Bürgerlichen Parteien wollten jedoch dem Stadtrat folgen, der fand, mit der verpflichtenderen Motion seien ihm zu enge Grenzen gesetzt. «Die Installation von Photovoltaik-Anlagen ist aus statischen und wirtschaftlichen Gründen eng an den Zustand und die Modernisierungszyklen der Liegenschaften gekoppelt, weshalb eine vollständige Nachrüstung der Liegenschaften auf Dächern bis 2030 nicht wirtschaftlich umsetzbar ist», so der Stadtrat. hug

«Es ist zudem zu klären, ob Dächer, welche für die Ausrüstung mit einer Photovoltaik-Anlage saniert werden müssten, bereits vor dem optimalen Instandhaltungszeitpunkt, saniert werden oder ob mit der Nachrüstung der Anlage gewartet wird, bis das Dach saniert werden muss.»

Von der Umwandlung in ein weniger verbindliches Postulat wollten die Grünen und GLP nichts wissen - sie wussten die Mehrheiten ohnehin auf ihrer Seite. Die Motion wurde problemlos mit 27 zu 15 überwiesen.

Im aktuellen Budget ist Geld eingestellt, um fünf städtische Liegenschaften mit Solaranlagen auszurüsten. Wie Stadtrat Hanspeter Thür sagte, betreffe das die Turnhalle Schachen und mehrere Schulgebäude in Rohr. Für 2023 sind weitere zwölf Dächer in der Prüfung.