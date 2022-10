Aarau Der Börsen-Banker, der auszog, um Sterne zu fotografieren Markus Eichenberger aus Aarau hat sich entschieden, als Fotograf zu arbeiten. Und als solcher Ungewöhnliches zu tun. Seit zwölf Jahren fotografiert und filmt er Sterne.

Markus Eichenberger, Fotograf aus Aarau, hat sich der Sternen-Fotografie verschrieben. Bild: zvg/Markus Eichenberger/Aargauer Zeitung

«Wer als Fotograf überleben will, muss Ungewöhnliches machen.» Das ist beim Aarauer Markus Eichenberger (51) nicht einfach so dahergesagt, er tut tatsächlich Ungewöhnliches: Seit zwölf Jahren fotografiert und filmt der einstige Börsen-Banker Sterne. Mit Langzeitbelichtung oder Zeitraffer hält er fest, wie das Firmament über unsere Köpfe zieht. Dafür muss er da hin, wo es dunkel ist, wo keine Lichtverschmutzung das Bild erhellt. Hinauf auf die einsamsten Gipfel, nächtelang bei Minustemperaturen und am besten bei Neumond.

Ein Sternenregen über dem Matterhorn, Langzeitbeleuchtung sei Dank. Bild: Markus Eichenberger/AAR

Für seine Arbeit wurde Eichenberger bereits mehrfach an internationalen Filmfestspielen ausgezeichnet, seine Fotokurse sind sehr begehrt. Eine seiner Sternstunden: Anlässlich der totalen Mondfinsternis am 27. Juli 2018, einem Jahrhundertereignis, durfte Eichenberger seine Werke im Verkehrshaus Luzern zeigen, auf der grössten Kinoleinwand der Schweiz.

Für die besten Stimmungen harrt Eichenberger auf einsamen Berggipfeln stundenlang, oft auch über Nacht, aus. Bild: zvg/Markus Eichenberger/Aargauer Zeitung

Das Beste aus zwölf Jahren

Jetzt stellt Eichenberger wieder aus, und zwar vom 3. November bis 26. Februar in den Räumen des Holzwerkstoffhändlers HolzMaxx an der Nidermattstrasse 10 in Muhen. «Diesmal zeige ich in einer multimedialen Ausstellung meine besten Stimmungsbilder aus den Schweizer Alpen, die in den letzten zwölf Jahren entstanden sind», so Eichenberger. Weiter enthält die Ausstellung eine grosse Anzahl von Zeitrafferfilmen, die auf Grossleinwand projiziert werden.

Die Ausstellung feiert am 3. November, um 19 Uhr, Vernissage. Anschliessend ist sie jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Persönliche Führungen bietet Eichenberger am Wochenende und auf Anfrage (info@markuseichenberger.com).