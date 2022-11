Aarau Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» ist eröffnet: «Anders als die anderen – und deshalb so passend für Aarau» Der Aarauer Weihnachtsmarkt werde anders als alle anderen, hatten die Organisatoren der Agentur «Stadtchend» im Vorfeld versprochen. Am Donnerstagabend nun wurde er eröffnet. Und damit wurde auf den ersten Blick klar: Das OK hat nicht übertrieben.

Auf dem Schlossplatz befinden sich Foodtrucks, eine Bühne und das Karussell. Mathias Förster

Wenn man doch nur wüsste, wohin man schauen soll. Überall diese Lichter, diese eindrücklichen Holzbauten, diese ausgefallenen Deko-Elemente. Man steht da, mit grossen Augen unter einem Himmel voller fussballgrosser Weihnachtskugeln, wie einst als Kind vor dem Weihnachtsbaum. Und spätestens jetzt, am Eröffnungsabend des Aarauer Weihnachtsmarktes «Lieblingsstück», ist klar: Die Organisatoren von der Agentur Stadtchend haben nicht übertrieben, als sie sagten, dieser Markt werde anders, grösser, kreativer als alles Gewohnte. Anders als alle anderen.

Das war es auch, was die Jury damals davon überzeugte, mit der Bewerbung der Pointbreak Group die richtigen Veranstalter für den Aarauer Weihnachtsmarkt gefunden zu haben: «‹Lieblingsstück› hat uns begeistert, weil er eben nicht der klassische Weihnachtsmarkt ist, wie man ihn in anderen Städten hat», sagte Stadträtin Silvia Dell'Aquila bei ihrer Eröffnungsrede. Und gerade deshalb, wegen seiner vielen Facetten, all der Kreativität, Dynamik und Kultur, passe er so gut zu Aarau.

Micha Federle (am Mikrofon) holte all die Anwesenden seines Teams auf die Bühne, die am «Lieblingsstück» mitgearbeitet haben. Mathias Förster

Micha Federle, Mitinhaber der Agentur Stadtchend, holte auf die Bühne sein Team, das es möglich gemacht hat, in nur gut vier Monaten diesen Weihnachtsmarkt aus dem Boden zu stampfen: Eine Challenge sei es gewesen, nicht nur zeitlich knapp, sondern auch herausfordernd wegen Personalknappheit, Lieferschwierigkeiten und Energiekrise. Aber jetzt sei es geschafft. «Und wir haben vor, das ‹Lieblingsstück› noch weiterzuentwickeln, wir sind mindestens noch fünf Jahre hier», so Federle. Er versprach auch, dass in den Ständen, in denen aktuell noch kein Licht brenne, sich dies bis zum nächsten Wochenende ändern werde.

Leider verpasste das Wetter der Weihnachtsstimmung, kaum war der Markt eröffnet, eine kalte Dusche. Nichtsdestotrotz tanzten ein paar Unverzagte zum stampfenden Beat der Berner Brassband Traktorkestar, halt im strömenden Regen.

Gelegenheiten zum Tanzen wird es noch einige geben: Der Aarauer Weihnachtsmarkt ist die kommenden fünf Wochen (bis 23. Dezember) täglich geöffnet. Der Perimeter mit 60 Marktständen, viel Gastronomie und Kinderdorf umfasst den Schlossplatz, den Kasinopark, die Markthalle und den Kirchplatz.