Aarau Das Zirkusfestival cirqu’ kommt im Juni zurück: «Noch grösser, noch schöner, noch länger» Nicht nur hinter Zeltplanen und Mauern, sondern mitten im Getümmel: Wer sich während «cirqu’9» in der Aarauer Innenstadt bewegt, wird unweigerlich Teil des Festivals. Der Vorverkauf hat begonnen.

Die Compagnie XY wird über Tage durch die Stadt ziehen und sich mit ihr verbinden. Bild: zvg

Aarau wird Zirkusstadt, zum 9. Mal: Das Zirkusfestival «cirqu’» schlägt seine Zelte vom 15. bis 25. Juni auf. «Noch grösser, noch schöner, noch länger», wie Roman Müller, künstlerischer Leiter, sagt. Eben hat der Vorverkauf begonnen.

Wenn Müller das sagt, tut er es mit einem Gesichtsausdruck, der zwischen Ungläubigkeit und Freude schwankt. 17 Produktionen aus Frankreich, Belgien und der Schweiz werden zu sehen sein, alle mehrfach, verteilt auf zwölf Spielorte zwischen Bahnhof und Schachen, rund 500 Übernachtungen hat das cirqu’-Team für die Artistinnen und Artisten gebucht – eine neue Grössenordnung. Und da spielen eben Freude und Ungläubigkeit zusammen, ergeben eine Schnittmenge von Dankbarkeit und Stolz: «Das Festival hat sich über all die Jahre so gut entwickelt, ist so natürlich zu dem herangewachsen, was es heute ist: eine richtig grosse Kiste.»

Vier Produktionen von einem Künstler

Was es heute auch ist: Ein Festival, das ohne grosse Anstrengung grosse internationale Namen anzuziehen vermag. So, wie Johann Le Guillerm, aktuell einer der wichtigsten Köpfe der Zirkuswelt. Dass er komme, sei noch nicht einmal die Sensation, sagt Müller. «Vielmehr ist es gewaltig, dass wir am ‹cirqu’› vier Produktionen von Johann auf einmal zeigen können. Als Gesamtkunstwerk.»

Roman Müller, Kopf hinter dem Zirkusfestival Cirqu’ in Aarau. Katja Schlegel

Eines der Highlights des Festivals, natürlich aus Le Guillerms Feder, ist das wohl unzirzensischste Element im Programm. «Encatation», ein Zusammenspiel von Le Guillerm und Zwei-Sterne-Koch Alexandre Gauthier, eine Erfahrung zwischen Aromen und Konsistenzen, zwischen kinetischen Apparaten und Objekten. «Zirkus ist in diesem Dinner gut verborgen, stark übersetzt.» Ein absolut aussergewöhnliches Erlebnis, sagt Müller, aber nach acht Ausgaben sei er sich sicher: «Den Aarauerinnen und Aarauern kann ich so etwas zumuten.»

Das Dinner «Encatation» kommt in die Alte Reithalle. Bild: zvg/Gregoire Korganow

Öffentlicher Raum wird zur Zirkusmanege

Wie bereits 2021 wird auch diesen Sommer der öffentliche Raum zur Zirkusmanege. «Wir sprengen Formate», sagt Müller. «Wer sich in der Aarauer Innenstadt bewegt, wird unweigerlich Teil des Festivals.» So wird beispielsweise die Compagnie XY über Tage durch die Stadt ziehen und sich mit ihr verbinden. 18 Artistinnen und Artisten, die sich an Hausmauern als menschliche Leitern formieren und die Passanten mit einbeziehen. «Sehr vieles entsteht aus dem Moment, mit den Menschen vor Ort», schwärmt Müller. «Ein sehr eindrückliches Erlebnis.»

Die Compagnie XY formiert sich an Hausmauern zu menschlichen Leitern. Bild: zvg

Mit «cirqu’9» kehrt das Festival in den Raum zurück, in dem – und für den – es geboren wurde: in die Alte Reithalle. Dies unter anderem mit einer Produktion, die anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Mondlandung im Pariser Grand Palais gezeigt wurde: «La ligne» von Chloé Moglia, gezeigt an einer 40 Meter langen, geschwungenen Stange.

La ligne kommt in die Alte Reithalle. Bild: zvg/Maxime Chermat

Direkt neben der Alten Reithalle wird wie schon 2017 ein Teil des Kasernenareals zum Festivalperimeter: In einem Zelt für 200 Personen bringen «Bitbybit» eine uralte Zirkusdisziplin zurück in die Manege. Ein weiteres Zelt wird im Schachen aufgebaut, für Le Guillerm als eine Art Hexenmeister in «Terces».

Ganz künstlerischer Leiter, schwärmt Müller in immer noch lauteren Tönen von den Produktionen. Hat er einen Geheimtipp? Müller grinst. «Ferien nehmen und alles besuchen.»