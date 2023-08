Aarau Das Warten hat ein Ende: «Musig i de Altstadt» macht aus Aarau ein Festivalgelände Schwofen, hüpfen, schunkeln – oder einfach still zuhören: Am Freitag und Samstag, 11. und 12. August, treten am «Musig i de Altstadt» rund 40 nationale und internationale Bands aus allen Musikrichtungen auf. Das Festival ist kostenlos.

Die Festivalleitung mit Yannik Schmitter, Thomas Garcia, Luca Schaffer und Oliver Dredge (v.l.) Katja Schlegel

Endlich ist es so weit: Das Musig i de Altstadt, kurz MidA, macht aus Aaraus Gassen und Plätzen wieder das schönste Festivalgelände. 42 Bands aus dem In- und Ausland werden an insgesamt 17 Orten auftreten, von der Schlossplatzbühne bis zum Schaufenster im Altstadt-Lädeli.

Die Bands kommen querbeet aus allen Sparten. Darunter sind viele bekannte, aber auch unbekannte Namen; aber eines ist sicher: Wer sich am MidA auf Unbekanntes einlässt, bereut es nicht. Oder wie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker dem OK am Donnerstagabend am Anlass für die MidA-Partner ein Kränzchen wand: «Man kann sich einfach treiben lassen und sich darauf verlassen, dass ihr ein gutes Händchen habt.»

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Remo Lüscher, Geschäftsstellenleiter Valiant Bank Aarau und Entfelden, und Luca Schaffer von der Festivalleitung im Gespräch mit Yannik Schmitter (v.l.) Katja Schlegel

Kopfzerbrechen wegen Konkurrenz? Fehlanzeige

Ausnahmsweise findet das kostenlose Festival diesmal zwei Wochen früher statt, weil dieser August mit Veranstaltungen noch reicher befrachtet ist als sonst. Kopfzerbrechen mache ihnen die Konkurrenz nicht, sagt Luca Schaffer, der mit Thomas Garcia, Oliver Dredge und Yannik Schmitter die Festivalleitung bildet: «Wer dieses Jahr ans MidA kommt, entscheidet sich bewusst dafür.» Und sie seien absolut zuversichtlich, dass das viele sein werden, wie in den Vorjahren: «Wir müssen nicht mit den ganz grossen Namen werben. Wir wählen die Acts mit so viel Sorgfalt aus, dass man blind darauf vertrauen kann, dass es gut wird.»

Kein MidA-Anlass ohne Musik: Nyna & Jones in der Markthalle. Katja Schlegel

Los geht es Am Freitag um 19 Uhr auf dem Schlossplatz mit Dana aus Biel. Die grossen Highlights am Freitagabend: Die Berner Formation Troubas Kater auf der Schlossplatzbühne (21 Uhr), Mnevis auf der Waldmeierbühne (22.15 Uhr) und Tompaul, ebenfalls auf dem Schlossplatz (23.30).

Am Samstag steht Lakna auf der Schlossplatzbühne (18.45 Uhr), um 21 Uhr geben Warhaus da ihr einziges Schweizer Sommer-Konzert: «Ein absolutes Highlight fürs MidA, ein grossartiger Festivalact», so Thomas Garcia. Das Festival abschliessen wird ÄTNA (23.30 Uhr, ebenfalls Schlossplatz).

Wichtig zu wissen: Das MidA setzt neu auf Cashless, bezahlt werden kann also mit Karte oder Twint. Mit Bargeld bezahlen kann man nur noch an den Hauptbars auf dem Schlossplatz und in der Markthalle, dem Festivalzentrum. Und: Der Kauf des Festival-Pins für 15 Franken ist Ehrensache.