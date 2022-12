Aarau Das traurige Schicksal der Aarauer Schwänchen ‒ haben Fütterer sie auf dem Gewissen? Sieben Schwänchen sind im Frühling im Nest am Aarauer Philosophenweg geschlüpft. Heute lebt wohl kein einziges mehr. Jagdaufseher Hansruedi Müller über falsche Tierliebe.

Der Aarauer Frühling wäre ohne sie nur halb so schön, ohne die Schwäne am Philosophenweg. Gross ist die Aufregung, wenn sie brüten:

Anfang Mai 2020. Simone Morger

Gross ist sie, wenn es fiepst und nestelt unter dem warmen Schwanenbauch und die Küken ihre ersten Ausflüge aufs Wasser machen. Und gross ist die Aufregung, wenn eines nach dem andern verschwindet.

Leser Lothar Tröndle ging im Frühling 2020 einen Monat lang jeden Tag zum Nest der Schwäne am Aarauer Philosophenweg.

Wie viele der sieben Philosophenweg-Küken vom Frühling 2020 heute noch leben, weiss niemand so recht. Vielleicht eines, vielleicht keines mehr. Das Problem: Die Tiere werden nicht beringt, sind ihren Eltern nicht zuzuordnen.

Zwei wurden tot gefunden, zwei verstarben auf dem Weg in die Tierklinik

Sicher ist aber, dass im Sommer je zwei Jungtiere auf der Schwanenwiese gefunden wurden ‒ die einen leblos, die anderen nahezu. «Ich wollte sie noch in die Tierklinik in Oberentfelden bringen, aber sie sind auf dem Weg dorthin verstorben», sagt Hansruedi Müller. Er ist seit 2014 Jagdaufseher der Stadt Aarau und schaut jede Woche zweimal an der Aare vorbei.

Alle vier toten Jungtiere seien unversehrt gewesen, hätten keine Bissspuren oder Ähnliches aufgewiesen. Jagdaufseher Müller will keine Vermutung abgeben, woran die Schwänchen gestorben sind, schliesst nur Vogelgrippe explizit aus. Aber der Verdacht liegt nahe, dass sie an gefüttertem Brot verendet sind.

«Ein Riesenproblem», wie Müller sagt. Meist sei das Brot schimmlig, oftmals sogar schon mit Butter und Konfi bestrichen. Das vertragen die Tiere nicht. Ausserdem zieht das Brot Ratten an, die wiederum Krankheitserreger ins Nest schleppen können. Müller sagt:

«Man tut den Tieren keinen Gefallen, wenn man sie mit Brot füttert. Im Gegenteil, man tötet sie.»

Er habe Leute schon oft auf dieses Problem aufmerksam gemacht, sagt Müller. «Aber das Verständnis hält sich in Grenzen.»

Sterblichkeit bei Schwänen ist gross

Trockenes Brot ist das eine, die Gefahr durch Marder, Fuchs und Hunde das andere. Und dann ist da noch die Laune der Natur, die genauso grausam sein kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schwanenküken gross und stark wird, ist grundsätzlich klein. Allein das erste Jahr überlebt im Schnitt nur eines von dreien, und die Mortalitätsrate bleibt in den Folgejahren hoch.

«Wenn beispielsweise die Aare hochkommt, kann sie rasch ein Küken mitreissen», sagt Müller. Ein Sturz über das Rüchlig-Wehr oder der Aufprall auf Bäume oder Felsen überlebt ein zartes Küken kaum.

Aufgepäppelt und wieder in der Aare ausgesetzt

Es gibt aber auch schöne Geschichten rund um die Schwanenbrut: Ende Dezember hat Müller einen der sieben Jungschwäne wieder aussetzen können. Müller hatte ihn mit einer Drahtverletzung am Fuss gefunden und ihn von einem Schwanenexperten aufpäppeln lassen. Ob und wo er sich jetzt allein durchschlägt, ist nicht bekannt.



