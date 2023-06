Aarau Das «Sommerloch» tut sich hinter der Alten Reithalle wieder auf Jedes Jahr das selbe Szenario: Nach dem Maienzug und mit dem Beginn der Sommerferien schläft das kulturelle Leben in Aarau richtig ein. Überall Ferien und Sommerpause, dabei hätte man doch genau jetzt Zeit etwas zu unternehmen. Und genau deshalb wurde 2017 der Verein Sommerloch gegründet.

Am 14. Juli 2018 fand in Aarau auf dem Areal der Alten Reithalle das Open Air Sommerloch erstmals statt.Muthoni Drummer Queen mit Rapperin, Sängerin, Aktivistin und Perkussionistin Muthoni Ndonga Katja Schlegel / AAR

2018 fand das Sommerloch Openair zum ersten Mal statt. Nun, fünf Jahre später, kann endlich die zweite Ausgabe durchgeführt werden – und das wiederum auf dem Areal der Alten Reithalle beziehungsweise in der Bar im Stall in Aarau. Am 15. Juli wird ein buntes, abwechslungsreiches Musikprogramm geboten: regionale bis nationale Acts, sowohl Frauen als auch Männer an den Mikrophonen, vom Singer-Songwriter über Italo-Disco bis zu Hiphop – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auf den beiden Bühnen des Sommerlochs stehen Valentino Vivace (TI), La Nefera (BS), Marea Nucha (AG/LU/ZH), Namaka (ZH), Tobias Carshey (ZH) und Paola Fuerte aus Aarau. «Neben grossen Namen wie Valentino Vivace und La Nefera ist das Sommerloch ein Openair für Musik-Entdecker», so Betty Petoia, Programmverantwortliche beim Sommerloch.

Neben dem Musikprogramm auf zwei Bühnen ist natürlich auch für die Verpflegung gesorgt. Zwei Foodstände stehen mit verschiedenen Angeboten bereit und auch die Getränke an den zwei Bars lassen keine Wünsche offen.

Die Tickets kosten 25 Franken, Kinder bis 12 Jahre kommen gratis ans Openair. Die Tickets sind über eventfrog.ch erhältlich oder dann an der Abendkasse. Die Türen werden am 15. Juli um 17 Uhr geöffnet, das Programm beginnt um 19 Uhr auf der Hauptbühne.