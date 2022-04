Aarau Das Pflegeheim ist geplant, jetzt geht es um die Alterswohnungen beim «Herosé» Anstelle der heutigen Alterssiedlung – die bis Ende Jahr ukrainische Flüchtlinge beherbergen wird – entsteht ab 2023 voraussichtlich das neue 52-Millionen-Pflegeheim. Im Anschluss wird das heutige Pflegeheim abgerissen und dort eine neue Alterssiedlung entstehen. Der Wettbewerbskredit kommt jetzt vor den Einwohnerrat.

Die heutige Siedlung für Wohnen im Alter (im Bild) wird 2023 abgerissen. Ab 2025 werden dann neue Alterswohnungen gebaut. Daniel Vizentini (23.6.2020)

Jetzt, da sie Pläne für den grossen Neubau des Pflegeheims Herosé weitgehend unter Dach und Fach sind – die 52,11 Millionen Franken dafür hat das Parlament abgesegnet, es fehlt nur noch das Volks-Ja am 15. Mai –, macht sich Aarau an den zweiten, grossen Erneuerungsschritt auf dem Altersareal Herosé: In einer Botschaft an den Einwohnerrat beantragt der Stadtrat einen Kredit über 375'000 Franken für den Projektwettbewerb für eine neue Alterssiedlung.

Geplant sind 40 Wohnungen anstelle der heute 41 Einheiten. 24 sollen 2,5 Zimmer und 16 3,5 Zimmer haben. 1,5-Zimmer-Wohnungen seien nicht mehr gefragt, schreibt der Stadtrat in der Botschaft. Zielpublikum sind ältere Einzelpersonen oder Paare über 70 Jahren ohne oder mit nur kleinem Pflegebedarf. Dieses Angebot habe sich bewährt und soll nun weitergeführt werden. Dass ältere Menschen so lange wie möglich selbstständig wohnen können, ist auch im städtischen Altersleitbild verankert.

Die Nachfrage nach Alterswohnungen besteht: Im Vergleich zu ähnlichen Angeboten auf der Walthersburg oder im Senevita Gais sollen die Mieten in der Alterssiedlung Herosé tiefer sein. «Wenn das Angebot marktfähig ist, kann mit einer hohen Belegung gerechnet werden», schreibt der Stadtrat. Erfahrungen zeigen, dass die Mieterschaft meist über mehrere Jahre in den Wohnungen bleibt.

Siedlung wird etwas teurer – und eine Tiefgarage ist geplant

Grob schätzt der Stadtrat die Kosten für den Neubau auf 18,75 Millionen Franken +/- 25 Prozent, also zwischen 14 und 23 Millionen Franken. Die Alterssiedlung gilt als «Spezialfinanzierung», das heisst: Die Mieterträge sollen alle Ausgaben begleichen können, für den Bau wie für den Unterhalt der Liegenschaft.

Die neu geplante Alterssiedlung Herosé würde aber teurer als die 2013 angedachten 12,4 Millionen Franken. Weil die Wohnungen grösser werden, aber auch, weil Minergie-Standard und Fotovoltaikanlagen geplant sind. Eine solche Anlage auf dem Dach der Siedlung soll nach Plan mindestens 20 Prozent des Strombedarfs produzieren. Dazu sollen weitere Solarpanels an der Fassade geprüft werden.

Ein weiterer Grund für die Mehrkosten ist die geplante Tiefgarage für das ganze Areal, die nicht in die damalige Kostenschätzung mit einbezogen wurde. Viele Parkplätze sind aber nicht vorgesehen: Total 44, ober- und unterirdisch, sollen ausreichen für das neue Pflegeheim mit seinen 116 Zimmern und vielen Angestellten, den 40 Seniorenwohnungen und dem Herzoghaus, das ab 2025 zu einem Verwaltungsgebäude umgenutzt werden soll.

General Hans Herzog Haus: Heute ist es ein Pflegeheim. Daniel Vizentini (23.6.2020)

Welche Nutzung für das Herzoghaus genau in Frage komme, werde bis Ende 2022 mit Bedarfserhebungen und Machbarkeitsstudie abgeklärt. Nebst den Büros der Abteilung Pflegeheime könnten auch altersnahe Institutionen Räume mieten, hiess es zuletzt. Auch Trauzimmer oder Quartierräume wurden als Möglichkeiten erwähnt.

Baubeginn Ende 2025, Bezug zwei Jahre später

Dieses Jahr noch werden 28 Wohnungen in der Alterssiedlung Herosé ukrainische Flüchtlinge beherbergen. Sie wurden in den letzten Tagen möbliert und können bis Ende November benützt werden. Danach wird die Siedlung abgerissen und Platz machen für den Neubau des Pflegeheims.

Für die neue Alterssiedlung soll das Wettbewerbsverfahren im 3. Quartal 2022 starten. Bei Bewilligung des Projektierungskredits im 2023 könnte das Bauprojekt 2024 vorliegen. Der Abriss des heutigen Pflegeheims Herosé ist für Herbst 2025 geplant, gleich danach könnte an der Stelle die neue Alterssiedlung errichtet werden. Bezug der Wohnungen wäre dann Ende 2027.