Aarau Das «Lockentopf» in der Altstadt geht zu – zumindest mal temporär Die beliebte Gastrostätte zwischen den Toren in der Aarauer Altstadt will von Oktober bis mindestens Ende Jahr eine «Kreativpause» einlegen. Das Wirtepaar erklärt warum.

Désirée Sibold und Tobias Krummenacher vom Restaurant Lockentopf gehen ab Oktober in eine «Kreativpause». Bild: Fabio Baranzini

Sechs Jahre schon gibt es den «Lockentopf», das beliebte Gastronomielokal mit Coiffeursalon zwischen den Toren in der Aarauer Altstadt. Das engagierte Wirtepaar Désirée Sibold und Tobias Krummenacher setzte stets auf Innovation, eröffnete neue Lokale wie das Dory & Du im Badener Bäderquartier und plant seit zwei Jahren auch eine Beiz an der Aare in Aarau, die nach wie vor durch Einwendungen blockiert ist. Auch stehen sie hinter einem Projekt für ein Pop-up-Restaurant in Lupfig, als Zwischennutzung auf dem Reichhold-Areal. Sie werden dort etwa Teile der Badenfahrt-Bar «Zeitmaschine» wiederverwenden können.

Bei so vielen Vorhaben erstaunt es nicht, dass das Paar nun eine Pause einlegen will. Am Fenster vom «Lockentopf» in Aarau steht deshalb aktuell geschrieben, dass das Lokal am 1. Oktober schliessen wird. Sie «verabschieden sich bis auf weiteres in die Kreativpause».

Dieser Hinweis steht aktuell beim «Lockentopf» am Fenster. Bild: Katja Schlegel

Geniessen und Durchatmen

In einer neu veröffentlichten Videobotschaft auf Youtube erklären beide ihre Gründe dafür: Nach sechs Jahren kreativer Verwirklichung brauchen sie nun eine Pause. sagt dort Désirée Sibold. Tobias Krummenacher stellt klar, dass der «Lockentopf» sicher bis Ende Jahr geschlossen bleiben wird. «Um ein Bisschen mehr unsere Familie zu geniessen, um unsere verrückten Ideen auf Papier zu bringen und um auch mal ein wenig durchzuatmen», sagt er.

In diesem Video erläutert das Wirtepaar vom «Lockentopf» ihre Gründe für die vorläufige Schliessung des Lokals. Video: Youtube

Am 30. September findet deshalb eine Ustrinkete statt. «Wir freuen uns auf alle altbekannten und neuen Gesichter.» Betroffen ist der Coiffeursalon von der Schliessung nicht: Desirées Schwester Mylène, die den Salon führt, geht zwar in den Mutterschaftsurlaub, ihre Vertretung ist aber bereits im Einsatz. Tangieren tut die temporäre Schliessung auch das Projekt der Aarebeiz nicht, wie Tobias Krummenacher auf Anfrage sagt.

News und Geschichten aus der Aargauer Gastronomie: