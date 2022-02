Aarau Das Goldern-Quartier soll einen neuen Kindergarten erhalten Eine Sanierung wäre fast so teuer wie ein Neubau und würde dennoch nicht die gewünschten Resultate bringen, schreibt der Stadtrat. Er will das alte Kindergartengebäude deshalb komplett ersetzen.

Der Kindergarten Goldern wurde 1966 gebaut. Seither hat sich nicht viel verändert. Nadja Rohner

Eigentlich hätte der Kindergarten in der Goldern teilsaniert werden sollen. Der Einwohnerrat winkte den Kredit über 1 Million Franken im Rahmen des Budgets 2020 durch. Wie der Stadtrat nun aber mitteilt, hat sich herausgestellt, dass es doch eine Gesamtsanierung bräuchte und dass diese nahezu gleich teuer würde wie ein Neubau: «Trotz Sanierung könnten aber die betrieblichen und baulichen Anforderungen nicht oder nicht zufriedenstellend erfüllt werden. Deshalb wurde ein Neubau für, wie bisher, zwei Abteilungen am Standort des heutigen Kindergartens Goldern in Betracht gezogen und weiterverfolgt.» Nun beantragt der Stadtrat beim Einwohnerrat dafür einen Projektierungskredit über 460'000 Franken. Es soll ein Projektwettbewerb durchgeführt werden.

Die Schulraumplanung der Kreisschule Aarau-Buchs geht weiterhin von einem Bedarf an zwei Kindergarten-Abteilungen für das Quartier Goldern aus.

Das 1966 erstellte Kindergartengebäude ist zweigeschossig. Im Erdgeschoss befindet sich der Kindergarten, bestehend aus zwei Abteilungen mit jeweils separaten Eingängen. Die Zivilschutzräume im Untergeschoss sind nicht mehr in Betrieb; sie sind ebenso fremdvermietet wie das angebaute ehemalige Feuerwehrmagazin. Laut der stadträtlichen Botschaft ist die Fassade des Gebäudes schadhaft und die Dämmung entspricht nicht mehr den heutigen Standards. «Die bestehenden sehr schlanken Betondecken und der sparsame Materialeinsatz haben negative Auswirkungen auf Statik und Brandschutz.» Auch der Innenausbau, der seit dem Baujahr nicht mehr verändert wurde, sei am Ende seiner Lebensdauer angelangt. Der Stadtrat zählt weitere Defizite auf: «Den Kindergärten fehlen Gruppen- und Materialräume, Lehrpersonenräume oder -bereiche sowie Aussengeräteräume. Eine behindertengerechte Erschliessung ist nicht vorhanden. Nur die beiden Unterrichtsräume und das Feuerwehrmagazin haben eine lichte Raumhöhe von 3,16 Metern. Alle übrigen Räume haben eine sehr niedrige lichte Höhe von 2,11 Metern.»

Unter dem Strich kommen Planer wie Stadtrat zum Schluss, dass eine Gesamtsanierung «aus betrieblichen, organisatorischen und pädagogischen Gründen» nicht überzeuge, aber rund 3,41 Mio. Franken kosten würde. Die geschätzten Grobkosten für einen Neubau (inklusive Abbruch des alten Kindsgi und Containerprovisorium während der Bauzeit) liegen bei 3,32 bis 4,14 Mio. Franken.

Geplant ist, dass der Einwohnerrat in den nächsten Monaten über den Projektwettbewerb entscheidet. Danach wird ein Bauprojekt ausgearbeitet. Der Baukredit würde dann im ersten Quartal 2024 in den Einwohnerrat kommen. Bei einem Baustart Ende 2024 könnte der neue Kindergarten Anfang 2026 bezogen werden.