Aarau Das Filmemachen lernte er bei Fellini, mit 91 gibt er noch Vorlesungen in Südafrika Im Aarauer Gönhard-Quartier lebt ein Mann, der Carl Gustav Jung und Federico Fellini persönlich kennen gelernt hat: Musiker, Psychoanalytiker und Filmemacher Peter Ammann. Am Freitag zeigt er seinen geschichtsträchtigen Dokfilm «Braccia sì, uomini no» über die Schwarzenbach-Initiative.

Psychoanalytiker, Musiker und Filmemacher Peter Ammann, 91, ist viel international unterwegs. Sein Zuhause bleibt aber stets Aarau. Fabio Baranzini

Oft ahnt man gar nicht, was für Persönlichkeiten in der Nachbarschaft leben. Im aktuellen «Gönhard Gezwitscher» thematisiert der Quartierverein die Migration und wirbt fürs «Gönhardgeflimmer» von heute Freitagabend. Um 19 Uhr wird im Haus der Musik am Gönhardweg der Film «Braccia sì, uomini no» gezeigt, in Anwesenheit von Regisseur Peter Ammann, der im Quartier wohnt.

Der Dokumentarfilm handelt von der Überfremdungsinitiative von 1970, als Nationalrat James Schwarzenbach den Ausländeranteil in der Schweiz auf zehn Prozent begrenzen wollte. Gezeigt werden die damals «unglaublich heftigen, leidenschaftlichen Diskussionen» in der Deutschschweiz, wie Peter Ammann sagt.

Auf den Film sprang damals vor allem die Westschweiz auf: Nachdem er den Jurypreis am Dokumentarfilmfestival in Nyon gewonnen hatte, wurde das Fernsehen in Genf darauf aufmerksam. «Sie waren baff», erinnert sich Peter Ammann. «Sie waren sich nicht bewusst, was die Abstimmung in der Deutschschweiz ausgelöst hatte.»

Das damalige TSR, heute RTS, zeigte dann den Film. Als im Jahr darauf über das Frauenstimmrecht abgestimmt wurde, beauftragte das Fernsehen ihn mit einer Doku über die Deutschschweizer Kantone, die das Stimmrecht abgelehnt hatten. So entstand Peter Ammanns zweiter Dokfilm «Les Neinsager», ebenfalls ein bedeutender Geschichtszeuge der damaligen Schweiz.

«Das Fernsehen in Genf war immer sehr offen eingestellt», sagt er, die Deutschschweizer SRG hingegen eher zurückhaltend. Seinen dritten Film «Le train rouge» zum Beispiel zeigten die Welschen zu bester Zeit um 20 Uhr, in Leutschenbach aber wollte man ihn erst später am Abend ausstrahlen. Im Film zu sehen sind sozialistische, italienische Gastarbeiter, die mit dem Zug nach Italien zum Wählen fahren und ab Chiasso ihre roten Fahnen aus dem Fenster schwenken.

Über C.G. Jung kam er zu Fellini

«Braccia sì, uomini no» war Peter Ammanns erster Film, in Zusammenarbeit mit Fotograf René Burri. Ihn hatte er in Rom getroffen, nachdem er gerade als Assistent beim grossen Regisseur Federico Fellini agieren durfte. Wie kommt ein damals junger Aarauer dazu, Teil des Filmsets von Fellini zu sein? Um das zu erklären, muss man noch ein paar Jahre zurückgehen zu einer Begegnung mit einem weiteren grossen Namen der Weltgeschichte: Carl Gustav Jung, der Begründer der analytischen Psychologie.

Während seines Musikstudiums wohnte Peter Ammann bei seinem Grossvater Emil Feer, einem Pionier in der Kinderheilkunde und Direktor des Zürcher Kindesspitals. Er war sich unschlüssig, ob er eine Karriere als Cellist fortführen sollte und es wurde ihm empfohlen, mit C.G. Jung zu sprechen. Auf seiner Website beschreibt Peter Ammann, wie Jung ihm in seinem Basler Dialekt fragte: «Was winsched Sie?», und ihm empfahl, auf seine innere Stimme zu hören.

«Ich habe gemerkt, dass mein Musiktalent nicht meinen Ambitionen entsprach und ich zu viele andere Interessen hatte», sagt Peter Ammann. Er machte eine Ausbildung am Jung-Institut, wurde Psychoanalytiker und kam später zum Film. Schulen dafür gab es in der Schweiz keine, «doch ich habe gewusst, dass Fellini eine kolossale Bewunderung für Jung hatte». So klopfte er mutig bei Fellini an, einer der Halbgötter des italienischen Kinos, und stellte sich als jungscher Analytiker aus der Schweiz vor.

«Fellini war damals in einer grossen Schaffenskrise.» Doch als er seine Blockade überwand und wieder zu drehen begann, durfte Peter Ammann Assistent werden in seinem Filmset. Gedreht wurde damals 1969 der Film Satyricon. «Ein schwieriger Film», sagt er, «aber ein Meisterwerk».

Beim Filmset von «Satyricon» (von links): Federico Fellini, Peter Ammann (mit der Sonnenbrille) und Liliana Betti. zvg

Von Fellini blieb ihm in Erinnerung, «wie unglaublich konzentriert er arbeitete». Ein kreativer Chaot sei Fellini überhaupt nicht gewesen. «Sein Schaffungsprozess war null improvisiert und eben sehr konzentriert», wohl typisch für ein Genie.

Der Trailer zum Film «Satyricon» von Federico Fellini, bei dem Peter Ammann als Assistent mitwirkte.

Mit 91 fliegt er weiter um die Welt

Als 91-Jähriger fällt Peter Ammann durch seine Fitness auf, körperlich wie geistig. Am 11. März fliegt er wieder nach Südafrika, wo er seit Jahrzehnten Vorlesungen in jungscher Psychologie hält. Afrika wurde zu einer weiteren grossen Leidenschaft. Auch dort drehte er Dokumentarfilme, etwa den Film «Zauberfelsen» von 2002 über Felsbilder und Mythen südafrikanischer Ureinwohner, den San.

Ein Ausschnitt von Peter Ammanns Dokumentarfilm «Zauberfelsen».

Besonders glücklich ist Peter Ammann darüber, dass er in Südafrika einen Dialog auf Augenhöhe etablieren konnte zwischen den fast ausschliesslich weissen jungschen Psychologieforschenden und den traditionellen schwarzen Heilenden. Drei solche Konferenzen hätten bereits auf seine Initiative hin stattgefunden. «Da konnte ich wirklich konkret etwas bewirken.»

Ein Nachkömmling der historischen Familie Feer

Filmemacher Peter Ammann holte sich ein Stück Südafrika in sein Haus in Aarau. Fabio Baranzini

Sein nächstes Projekt wird möglicherweise für einmal ein lokales: Er will die Geschichte seiner Herkunftsfamilie Feer würdigen. Peter Ammann wuchs die ersten Jahre im Aarauer Feergut auf, in der Villa, wo sich heute das katholische Gemeindehaus befindet. Im Stadtmuseum gäbe es unzählige Dokumente über seine für Aarau sehr bedeutende Vorfahren. Vielleicht gibt es bald eine Ausstellung dazu.