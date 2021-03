Aarau Das Aarenau-Quartier wächst: 40 neue Wohnungen entstehen als nächstes Die Aarauer Ortsbürger schliessen mit den geplanten Wohnhäusern auf dem noch freien Baufeld 6 die letzte Baulücke nördlich der Aarenaustrasse. Der Spatenstich könnte im Winter erfolgen, der Baustart wohl erst in einem Jahr.

Fünf Gebäude und ein grosser Innenhof werden auf diesem noch freien Feld in der Aarenau entstehen. Das Haus links wird abgerissen. Nadja Rohner

Das Quartier an der Aarenau wächst Schritt für Schritt: Nach den bereits überbauten Baufeldern 2 und 8 stehen nun die neuen Wohnhäuser im Baufeld 6 in den Startlöchern. Für 19 Millionen Franken sollen dort dreistöckige Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohnungen entstehen: 20 davon mit vier Zimmern, der Rest mit zwei bis sechs Zimmern. Entsprechend den Vorgaben der Stadt wird es nur 30 Autoparkplätze in einer Tiefgarage plus zwei Besucherplätze draussen geben, dafür 147 Veloabstellplätze.

Das Baugesuch für die Wohnüberbauung liegt aktuell auf. Mit einer Bewilligung im Frühling und einem Ja an der Sommergmeind der Ortsbürger im Juni könnte der Spatenstich laut früheren Plänen im Winter erfolgen, der effektive Baustart dann wohl 2022. Zwei Jahre später könnten die Wohnungen bezogen werden. Anders als beim Baufeld 8, das 2019 fertiggestellt wurde, wollen die Ortsbürger im Baufeld 6 selber investieren – wie zuvor im Baufeld 2.

Das Projekt stammt vom Aarauer Architekturbüro Kim Strebel, das mehrere Wohnhäuser in der Region gebaut hat sowie das neue Therapiezentrum am Kantonsspital oder gar den Umbau des Regierungsgebäudes.

Die Gebäude werden so angeordnet, dass ein grosser Innenhof entsteht

Entstehen werden fünf Reihenfamilienhäuser, die das Baufeld umschliessen und so einen grosszügigen Innenhof mit 835 Quadratmetern bilden sollen. Der dortige Spielplatz wird öffentlich zugänglich sein, der Hof entsprechend belebt. Laut Baugesuch wird der Platz als Mitwirkungsprojekt erst nach Bezug der Häuser «gemeinsam mit den Kindern aus der Überbauung und der Nachbarschaft entwickelt und gebaut». Dies als Massnahme für den Unicef-Titel «Kinderfreundliche Gemeinde», den Aarau im November erhalten hat.

So werden die fünf Reihenhäuser angeordnet. Situationsplan

Die Häuser werden mit einer hinterlüfteten Holzfassade umhüllt. Das Holz dafür kommt aus dem Ortsbürgerwald: Jedes Gebäude soll entweder mit Fichte, Tanne, Douglasie, Lärche oder Föhre bekleidet werden. Das Holz wird abwechselnd hell oder dunkel angeordnet, um die verschiedenen Farben der Bäume hervorzuheben.

Geheizt wird mittels Wärmepumpen, im Sommer werden die Häuser leicht gekühlt. Auf der Dachfläche des grössten der fünf Bauten kommt eine Fotovoltaikanlage. Minergie-Standards werden erfüllt.

Zwei Baufelder südlich der Strasse bleiben noch frei

Mit dem Schliessen der Baulücke nördlich der Aarenaustrasse werden im Quartier noch die Baufelder 5 und 7 zur Aare hin frei bleiben. Projekte dafür bestehen seit Jahren. Die Ortsbürger lassen sich dafür aber Zeit.

Auf dem Baufeld 6 muss noch ein altes Haus abgerissen werden. Der Gestaltungsplan für die Aarenau, zwischen Stadt und Naherholungsgebiet gelegen, sieht laut Baubeschrieb vor, das Quartier über eine Erschliessungsachse «logisch und direkt» mit dem Scheibenschachen zu verbinden. Die Wohnbauten sollen sich mit öffentlich durchgängigen Grünfeldern abwechseln und «eine Siedlung, Quartierstrasse und einen Zwischenmassstab im Quartierleben» bilden.