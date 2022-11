Aarau Damit nicht auch das Sägemehl rieselt: Historische Getreidemühle braucht dringend neuen Trichter 2020 wurde die historische Getreidemühle restauriert, die Aarau in den Siebzigerjahren geschenkt bekommen hat. Doch ein entscheidendes Teil muss noch ersetzt werden, damit das Mehl verwertet werden kann. Dafür sammelt der Trägerverein der Schlossmühle nun Geld.

Der Holztrichter der Getreidemühle in der Schlossmühle Aarau muss ersetzt werden. zvg / Aargauer Zeitung

Seit 2020 ist Leben in der Aarauer Schlossmühle, seit die Gewürz- und Senfmanufaktur Chalira eingezogen ist. Ausgebaut wurde aber nicht nur das Gebäude, das bis dato nur eine Attrappe und nicht etwa ein historisches Gebäude war, restauriert wurde auch die Getreidemühle. Denn diese ist echt und alt; die ältesten verbauten Hölzer wurden bereits im 16. Jahrhundert geschlagen. Aber nicht in Aarau, sondern im Fricktal. Die Mühlanlage selbst stammt nämlich aus Bözen (heute Böztal). Beim Bau der Autobahn in den Siebzigerjahren musste die tausendjährige Mühle verschwinden, die Bözner verschenkten Mahlwerk und Mühlrad nach Aarau.

Die Schlossmühle Aarau, in der unter anderem die Gewürzmüller von Chalira daheim sind. zvg

Die Getreidemühle ist dank dem Küttiger Mühlendoktor Kurt Fasnacht wieder voll funktionstüchtig, geduldig mahlen die beiden je 600 Kilogramm schweren Mühlsteine, was man ihnen füttert. Und doch gibt es ein ganz entscheidendes Problem mit der Mühle: Wenn sie klappert, rieselt nicht nur Mehl aus Korn, sondern eben auch solches aus Holz – der Holzwurm hat ganze Arbeit geleistet.

Sägemehl schadet nicht, aber verkaufen lässt es sich trotzdem nicht

Das Sägemehl schlägt zwar nicht auf den Magen, aber verarbeiten oder verkaufen lässt sich das Mehl aus Hygienegründen trotzdem nicht. Doch das soll sich nun ändern: Der Trägerverein «Gesellschaft zur Schlossmühle Aarau» möchte den wurmstichigen Trichter ersetzen. «Wir möchten die Getreidemühle nicht mehr nur zu Anschauungszwecken betreiben, sondern das Mehl auch verarbeiten und verkaufen können», sagt Urs Wälchli, Präsident des Trägervereins. «Wir planen, die Getreidemühle regelmässig laufen zu lassen, sei es an Mühletagen oder im Rahmen von Schulausflügen und Workshops.»

Urs Wälchli bei der Einweihung der umgebauten Mühle im Sommer 2020, im Hintergrund Gewürzmüller Michael Morskoi und Mühledoktor Kurt Fasnacht (r.). Chris Iseli

Weiter soll eine Absauganlage installiert werden, damit der beim Mahlen entstehende Mehlstaub nicht das gesamte Gebäude pudert. Zu guter Letzt möchte der Verein den musealen Teil der Schlossmühle stärken und das Gebäude mit Schautafeln und Erläuterungen ausschildern. Und dann ist da noch ein Buchprojekt zur Geschichte der Bözner Mühle, das im Frühjahr 2023 angepackt werden soll.

Sammelaktion lanciert

Das alles kostet. Mindestens 15'000 Franken bräuchte es allein, um Trichter und Absauganlage zu installieren, mit 25'000 Franken könnte auch der museale Bereich ausgebaut werden. Ein Betrag, den die Gesellschaft zur Schlossmühle nicht allein stemmen kann. Deshalb hat sie auf der Crowdfunding-Plattform Lokalhelden der Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg eine Sammlung gestartet. Das Finanzierungsziel liegt bei 25'000 Franken, bis jetzt sind gut 5000 Franken zusammen. Die Frist läuft noch bis Heiligabend.