Aarau Christoph Müller besteht darauf: Die Kosten fürs neue KIFF müssten wegen der Teuerung korrigiert werden An der Podiumsdiskussion zur Volksabstimmung über den KIFF-Neubau konnte Einwohnerrat und Risikomanager Christoph Müller seine Berechnungen öffentlich darlegen. Die Bauherrschaft entgegnete aber: «So läuft es in der Bauplanung nicht.» Die Stadt erwartet durch das KIFF 2.0 einen wichtigen Mehrwert fürs Quartier.

Diskussion zum Neubau KIFF 2.0 im Stadtmuseum Aarau mit Moderatorin Marianne Klopfenstein, Bauherrenberater Erich Niklaus, Einwohnerrätin Fabienne Luder, Einwohnerrat Christoph Müller, KIFF-Vereinspräsidentin Gisela Roth und Stadtbaumeister Jan Hlavica (von links). Daniel Vizentini

Er habe nichts gegen das KIFF und sei auch nicht dessen grösster Gegner, stellte SVP-Einwohnerrat Christoph Müller klar. Ihm gehe es aber darum, dass die Kosten ehrlich dargelegt werden. «Als Einwohnerrat und als Steuerzahler will ich darauf hingewiesen werden.»

Das KIFF hatte ihn zur Podiumsdiskussion über den geplanten Neubau eingeladen, am 27. November stimmt Aarau über den städtischen Investitionsbeitrag von neun Millionen Franken plus drei Millionen zinsloses Darlehen ab. Bis auf sechs Gegenstimmen im Stadtparlament stiess das Vorhaben bisher öffentlich kaum auf Skepsis. Nur Christoph Müller eben, erst seit Juni im Einwohnerrat, brachte seine Bedenken betreffend der Finanzierung des KIFF 2.0 zum Ausdruck.

Ihm geht es vornehmlich – oder eigentlich nur – um die Teuerung: Die geschätzten Kosten von 28,8 Millionen Franken seien basierend auf den Baupreisindex von April 2021, gemacht worden. Schon nur ein Jahr später sind diese aber wegen des Kriegs in der Ukraine in die Höhe geschellt, wie er am Podium mit einer Grafik darlegte.

Einwohnerrat Christoph Müller (SVP) zeigt die Entwicklung des Baupreisindex in der Schweiz mit einer Grafik. Daniel Vizentini

Dementsprechend hätte der Stadtrat, der die Botschaft zum KIFF am 20. Juni 2022 einreichte – dem Tag, an dem Christoph Müller als Nachfolger von Max Suter sein Amt antrat –, den von den Bauplanern bereits berechneten Kostenvoranschlag fürs KIFF auf den aktuelleren, viel höheren Baupreisindex von April 2022 anpassen müssen.

Auch an der Podiumsdiskussion war Christoph Müller die einzige kritische Stimme. In einer kleinen Präsentation stellte er seine Berechnungen vor. Schon nur wegen der Teuerung der letzten Monate werde das neue KIFF 31,7 Millionen kosten, hiess es.

So berechnete Christoph Müller die Auswirkung des höheren Baupreisindex auf das neue KIFF. Daniel Vizentini

«Ich wollte aufzeigen, wie ich als Risikomanager an die Sache gehen würde», erklärte er. Die Wahrscheinlichkeit, dass das schlechteste Szenario eintritt und das KIFF massiv teuerer werde, sei zwar sehr klein. «Dass es aber 28 Millionen kosten wird, aber auch», insistierte er.

Einwohnerrat Christoph Müller (SVP) bei seiner kurzen Präsentation. Daniel Vizentini

«So läuft es in der Bauplanung nicht»

Kann man bei einer Änderung des Baupreisindex einfach pauschal alle zuvor berechneten Zahlen aufaddieren? Macht eine solche Berechnung Sinn? Architekt und Bauherrenberater Erich Niklaus stellte am Podium klar: «So läuft es in der Bauplanung nicht.»

Generell seien Kostenvorberechnungen immer Schätzungen. Wie es dann tatsächlich herauskomme, wisse man nie. «Wenn man die Offerten einholt, kann man immer noch reagieren», sagte er. Werde es teurer, könne man schauen, ob man auf etwas verzichtet oder weitere Geldgeber sucht.

Moderatorin Marianne Klopfenstein (links) im Gespräch mit Bauherrenberater Erich Niklaus und Einwohnerrätin Fabienne Luder. Daniel Vizentini

«Wenn ihr aber sagt, die Zitrone sei bereits ausgepresst, heisst das für mich, dass man nicht weiter sparen kann», konterte Christoph Müller. Worauf Erich Niklaus antwortete, nur zum jetzigen Zeitpunkt sei die Zitrone ausgepresst. Jedes Bauprojekt habe viele Unbekannten.

KIFF-Vereinspräsidentin Gisela Roth fügte hinzu: Wenn man die Teuerung so dazurechnet wie Christoph Müller, müsste man dies bei jedem Bauprojekt in der Schweiz tun. «Dann käme ja alles zum Stillstand.» Sie betonte weiter, das KIFF 2.0 sei «kein Luxusbau». Man habe Wert gelegt auf Funktionalität, Nachhaltigkeit, Inklusion – etwa von Gehbehinderten – und Wirtschaftlichkeit.

Kaum zusätzlicher Verkehr und Lärm, sagt der Stadtbaumeister

Stadtbaumeister Jan Hlavica hob die Bedeutung des neuen KIFF hervor als wichtiger Beitrag für das Entwicklungsquartier Telli, «vergleichbar mit der Alten Reithalle» beim Kasernenareal. Mit der geplanten Kantine und dem Zuzug des Radios Kanal K schaffe das KIFF nebst Nacht- auch einen Tagesbetrieb, ziehe verschiedene Menschen an und passe «wie ein Puzzlestein» ins Quartier, so, wie das geplante Oberstufenschulzentrum (OSA) auch eines sein werde.

Dass Verkehr und Lärm mit dem KIFF-Neubau stark ansteigen werden, verneinte er. «Das KIFF ist seit 30 Jahren da, es wird nicht diametral anders.» Die Erschliessung vom Velo- und Fussverkehr in die Telli werde aber stark verbessert werden müssen, schon nur wegen des OSA.

Von links: Einwohnerrätin Fabienne Luder, Einwohnerrat Christoph Müller, KIFF-Vereinspräsidentin Gisela Roth und Stadtbaumeister Jan Hlavica. Daniel Vizentini

Vom KIFF profitiere auch die lokale Wirtschaft

Zum Schluss war es Oliver Dredge, Projektleiter des KIFF-Neubaus, wichtig aufzuzeigen, dass Aarau mit der unbestritten grossen Investition ins KIFF «auch ganz viel zurückerhält». Er wies dabei auf eine Studie der Bank Julius Bär, wonach auf jeden in die Kultur investierten Franken drei in die Wirtschaft zurückfliessen.

Bei einem laut Businessplan erwarteten Umsatz von vier Millionen Franken gingen zwei Millionen an lokale Lieferanten und Dienstleiter sowie die Löhne, sagte er. Wie im kürzlich veröffentlichen Imagefilm werde Aarau als lebendiger Ort gezeigt, wo kulturell viel läuft.

«Ich bin überzeugt, die Investition, die Aarau jetzt macht, wird in den nächsten Jahren mehrfach zurückkommen.»

Der kürzlich veröffentlichte Imagefilm der Stadt Aarau. zvg

Ähnlich argumentierte schliesslich auch Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, wonach das KIFF zur Lebensqualität Aaraus beitrage.

Von links: Moderatorin Marianne Klopfenstein, Projektleiter Oliver Dredge, Einwohnerrätin Fabienne Luder, Künstlerin Petra Njezic, Stadträtin Suzanne Marclay-Merz und Einwohnerrat Christoph Müller. Daniel Vizentini