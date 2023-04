Aarau «Chäs-Wali»-Liegenschaft weicht einem Mehrfamilienhaus Vor sieben Jahren verschwand mit dem «Chäs-Wali» der letzte Aarauer Quartierladen auf der nördlichen Aare-Seite. Nun verschwindet auch das Lokal: Aktuell liegt ein Baugesuch für ein Mehrfamilienhaus auf.

Diese Liegenschaft am Sonnmattweg soll einem Mehrfamilienhaus weichen. Im Ladenlokal befand sich bis 2016 der Quartierladen «Chäs-Wali». Bild: Katja Schlegel

Der April 2016 war für Käseliebhaber ein trauriger Monat, für Scheibenschächeler sowieso: Der «Chäs-Wali» am Sonnmattweg, der Quartierladen von Walter Flückiger und Markus Schaffer, schloss nach 30 Jahren wegen Pensionierung seine Türen. Mit dem Laden, weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für sein reiches Käsesortiment, verschwanden auch der Stand am Wochenmarkt am Graben und der Raclette-Stand am MAG am Eingang zur Markthalle.

Walter «Wali» Flückiger und Markus Schaffer (rechts) beim Abschied im April 2016. Bild: Lee Ann Müller

Lange hofften die Bewohner des Scheibenschachens, dass eine Nachfolge für den Quartierladen gefunden würde; noch heute wird ein solcher schmerzlich vermisst. Doch dazu hätte das Lokal wegen Auflagen des kantonalen Lebensmittelinspektorats umfassend saniert werden müssen. Im Frühjahr 2016 hiess es seitens Eigentümerin, der AZM Verwaltungs AG aus Suhr, dass man deshalb vorerst auf eine Wiedervermietung verzichte.

Heute sagt Geschäftsführer Jörg Hilfiker, dass in den letzten Jahren durchaus Bestrebungen liefen, den Laden wieder zu eröffnen: «Es gab die lose Anfrage eines Interessenten für eine temporäre Weiterführung.» Der Interessent habe aber wegen der nötigen Investitionen verzichtet, so Hilfiker. «Volg wurde unsererseits angefragt, konzentriert sich aber auf Dorfläden ausserhalb der Städte und sagte deshalb ab.»

Auf Laden wird aufgrund guter Wohnlage verzichtet

Nun, sieben Jahre nach der Schliessung ist klar: Das Lokal wird nicht wiedereröffnet, es wird verschwinden. Die AZM Verwaltungs AG plant anstelle von Laden und Einfamilienhaus eine Arealüberbauung mit einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen. Auf die Frage, ob es für den Neubau kein Thema war, wieder einen Laden einzuplanen, hält Hilfiker fest: «Für die Entwicklung des Grundstücks wurde ein Projektwettbewerb mit drei Architekturbüros durchgeführt. Aufgrund der guten Wohnlage am Sonnmattweg wurde auf einen Laden verzichtet.»

Gemäss Baugesuch teilen sich die sieben Wohnungen in eine mit 4,5 Zimmern, eine mit 2,5 Zimmern und fünf mit 3,5 Zimmern auf. Das Gebäude wird im Minergie-P-Standard gebaut, für das Dach ist eine Photovoltaikanlage vorgeschlagen. Im Untergeschoss ist eine Einstellhalle mit sieben Parkplätzen (mit Ladeanschluss für Elektroautos) sowie zwei Motorradplätzen und Kellerräumen geplant. Oberirdisch wird ein Besucherparkplatz zur Verfügung stehen. Weiter gibt es insgesamt 24 Veloabstellplätze, innen wie aussen. Zum Aussenraum schreiben die Architekten – das Aarauer Büro Parc Architekten –, dass nebst einem Vorplatz mit Baum auch eine Ruderalfläche sowie Magerwiesen geplant seien.

Die Baukosten inklusive Umgebungsarbeiten belaufen sich gemäss Baugesuchsmappe auf total 3,9 Millionen Franken. Das Gesuch liegt bis zum 17. April auf.