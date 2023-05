Aarau-Buchs Noch eine Kündigung: Fast die gesamte Geschäftsleitung der Kreisschule wird neu Die Leiterin Betrieb der Kreisschule Aarau-Buchs, Helene Frey, hat ihre Kündigung eingereicht.

Das Schulsekretariat ist an der Heinerich-Wirri-Strasse 3 eingemietet. Urs Helbling

Die Geschäftsleitung der Kreisschule Aarau-Buchs ist im Umbruch. Vor einem Jahr hatte Geschäftsleiter Remi Bürgi gekündigt, er wurde Anfang dieses Jahres durch Lukas Schaffner ersetzt. Anfang April gab die Schule bekannt, dass sie die Stelle eines Co-Gesamtschulleiters schafft und dafür Daniel Hunziker ausgesucht hat. Wenige Tage später folgte die Kündigung des bestehenden Co-Gesamtschulleiters, Philip Wernli. Und nun geht auch Helene Frey, Leiterin Betrieb und Mitglied der Geschäftsleitung. Das heisst: Mit Ausnahme von Thomas Merkhofer, dem Leiter Infrastruktur, wird dieses Jahr die gesamte Geschäftsleitung neu besetzt.

«Wir bedauern diese Kündigung sehr», teilt der Schulvorstand mit. «Helene Frey hat über all die Jahre eine vorbildliche Arbeit geleistet und insbesondere den Finanzbereich für die Kreisschule Aarau-Buchs professionell entwickelt. Die Kontrollstellen bestätigen das in ihren Berichten.» In vielen Projekten habe die Schule von Freys «langjährigen und fundierten Erfahrung als Schulleiterin sowie als Betriebswirtschafterin» profitieren können.

Ob zwischen Frey Kündigung und den anderen personellen Wechseln ein Zusammenhang besteht, will die Kreisschule auf Anfrage nicht kommentieren. Die Stelle werde in den nächsten Tagen neu ausgeschrieben, heisst es in der Mitteilung.