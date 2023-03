Aarau Brigitte Bürgisser will ihren Traum nicht aufgeben, trotz des schweren Schicksalsschlags: «Ich höre nicht auf, ich mache weiter» Vor eineinhalb Jahren hat Brigitte Bürgisser mitten in der Pandemie ihre eigene Boutique an der Aarauer Metzgergasse eröffnet. Jetzt hat sie völlig überraschend ihren Mann Andi verloren. An ihrem gemeinsamen Traum aber hält sie fest.

Die Boutique von Brigitte Bürgisser an der Metzgergasse in Aarau. Bild: Katja Schlegel

Vor eineinhalb Jahren sagte sie: «Die Pandemie sollte es nicht schaffen, Träume zu zerstören.» Damals, als sie sich nach 28 Jahren in Anstellung traute und sich mit ihrer eigenen Modeboutique an der Aarauer Metzgergasse selbstständig machte. Jetzt hat ihr das Schicksal das Wichtigste genommen. Und doch sagt Brigitte Bürgisser: «Ich mache weiter, lebe unseren Traum weiter. Das lasse ich mir nicht auch noch zerstören.»

Anfang Februar hat Brigitte Bürgisser, 50, ihren Mann Andreas nach 33 gemeinsamen Jahren verloren. Ganz überraschend, als sie schon geglaubt hatten, seine akute schwere Herzmuskelentzündung sei überstanden. Er starb im KSA, zurückgekehrt aus Mauritius. Aus den Ferien, die so schön begonnen hatten.

«Hier zu sein, gibt mir Halt»

«Andi war meine Stütze, mein Kompass», sagt Brigitte Bürgisser. Er war es, der sie dazu ermutigt hatte, sich während Corona selbstständig zu machen. Er war es, der als gelernter Schreiner die Boutique nach ihren Wünschen gestaltet hatte. «Wir haben das hier gemeinsam geschaffen. Hier zu sein, gibt mir Halt», sagt sie.

Brigitte Bürgisser bei der Eröffnung der Boutique im September 2021. Bild: zvg/Hana Solenthaler

Hier, mit ihrem Team, mit ihren Kundinnen und Kunden, inmitten all der vielen Menschen, die ihrem Mann so wohlgesinnt waren. Andreas Bürgisser, 53, war eine Grösse des Aargauer Fussballs, hatte zuletzt sechs Jahre lang die 1. Mannschaft des FC Küttigen trainiert. «Es ist unglaublich schön, wie viele Menschen mich tragen, mit mir um Andi trauern. Es tröstet mich, zu sehen, für wie viele Menschen er wichtig war.»

Bei all der Trauer; Brigitte Bürgisser will nicht aufgeben. Aus Liebe. Aus Dankbarkeit und zu Ehren ihres Mannes, der ihr das alles ermöglicht hat. Und für ihren gemeinsamen Sohn Robin. «Ich höre nicht auf, ich mache weiter», sagt sie deshalb laut und deutlich und in aller Öffentlichkeit. Sie werde so oft danach gefragt, sagt sie. «Und ich möchte, dass die Leute das wissen.»

Um den Frühling zu feiern, den Neuanfang in der Natur und ihren eigenen, lädt sie am Freitag und Samstag, 31. März und 1. April, in ihrer Boutique zum Apéro. Die Boutique ist am Freitag offen von 9.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 16 Uhr (mit 10 Prozent Rabatt während des ganzen Events).