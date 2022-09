Aarau «Boah, das ist saukalt»: Am Aarau Triathlon mussten die Teilnehmenden zuerst frieren, nachher durften sie strahlen Am Samstag organisierte der Triathlon Club Aarau zum sechsten Mal den «Aarau Triathlon» – ein Wettkampf explizit für Einsteigerinnen und Einsteiger mit kurzen Distanzen und ohne Rangliste

Wer am Aarau Triathlon teilnehmen will, muss früh aufstehen. Es ist noch dunkel, als die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihren Fahrrädern im Aarauer Schachen mehr als eine Stunde vor dem Start eintreffen und sich in der Wechselzone einrichten. Die Vorbereitung braucht Zeit. Schliesslich benötigen die Teilnehmenden ganz schön viel Material, um die 500m Schwimmen, 20 Kilometer Velofahren und 5 Kilometer Laufen zu absolvieren.

Um halb acht begeben sich die knapp gut 250 Teilnehmenden zum Schwimmbecken der Badi Aarau. Hüpfen, Arme kreisen, Joggen – die meisten wärmen sich intensiv auf. Nicht nur wegen der bevorstehenden sportlichen Leistung, sondern auch weil es in Badehose und Badekleid doch empfindlich kalt ist. Oder wie es einer der ersten Startenden treffend zusammenfasst: «Boah, das ist saukalt.»

Um 7:45 Uhr gehts los. Im 10-Sekundentakt springen die Teilnehmenden ins Wasser. Die ersten haben die 500 Meter längst absolviert und sich aufs Velo geschwungen, als die letzten noch immer auf ihren Start warteten. Nicht nur die Startzeiten sind unterschiedlich. Auch bei der Ausrüstung und der sportlichen Leistung sind die Unterschiede augenfällig.

Impressionen Aarau Triathlon 2022 Fabio Baranzini

Doch das spielt am Aarau Triathlon keine Rolle. Im Gegenteil. «Der Aarau Triathlon ist ein Wettkampf für alle – für erfahrene Triathletinnen und Triathleten, aber auch für solche, die zum ersten Mal am Start stehen», sagt OK-Mitglied Patrick Butscher. «Deshalb gibt es auch keine Siegerehrung und keine Rangliste. Trotzdem gewinnen bei uns alle und bekommen im Ziel eine Medaille.»

Der Aufwand für die Organisatoren ist beträchtlich. Rund 90 Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz. Die meisten auf der 20 Kilometer langen Radstrecke. Jede Ein- und Ausfahrt muss gesichert werden – so wollen es die Sicherheitsauflagen der Behörden. «Wir sind sehr dankbar, dass wir genügend Helfende gefunden haben», so Butscher. Der Aufwand hat sich aber gelohnt, wenn man beim Zieleinlauf in die vielen erschöpften, aber strahlenden Gesichter der Athletinnen und Athleten geblickt hat.