Aarau «Blumen für die Kunst»: Nebst dem Kunsthaus erblüht auch die Stadt Die Ausstellung im Aargauer Kunsthaus hat sich zum Megaevent mit mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern gemausert. Kein Wunder, erblüht nebst dem Kunsthaus auch die Stadt selbst.

Bild aus der Ausstellung 2019: Florale Interpretation von Larissa Kopp, Jungtalent, Viridis Blumen, Sursee, zu «Porträt des Malers Traugott Senn», 1944, von Walter Clénin. Severin Bigler

Nächste Woche steht Aarau im Zeichen von «Blumen für die Kunst»: Vom 21. bis 26. Juni zeigen 16 herausragende Floristinnen und Floristen aus der ganzen Schweiz sowie zwei Gäste aus Spanien ihre floralen Interpretationen von Kunstwerken aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses. Coronabedingt findet die achte Ausgabe nun erstmals im Juni und nicht im März statt.

Nicht nur für das Kunsthaus, auch für die Stadt hat sich «Blumen für die Kunst» zu einem Megaevent gemausert. Erwartet werden dieses Jahr zwischen 10'000 und 12'000 Besucherinnen und Besucher. Entsprechend gross ist das Angebot an Begleitveranstaltungen seitens Kunsthaus, sei es mit öffentlichen Führungen (die allermeisten sind längst ausverkauft), mit Talkrunden, Workshops oder Künstlergesprächen.

Ein blumiger Altstadtbummel oder eine Führung

Um das Kunsthaus-Publikum auch in die Stadt zu holen, ist das Tourismusbüro «Aarau Info» seit 2019 mit einem Infopoint im Zelt vor dem Kunsthaus vertreten. Täglich zwischen 10 und 13.30 Uhr bekommen Besucherinnen und Besucher nicht nur Infos zu Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch die Möglichkeit, eine Kurzführung durch die Stadt zu buchen (12 Franken, sowohl vor Ort in bar buchbar als auch über den Onlineshop des Kunsthauses). Die Führung startet jeweils um jeweils um 14 Uhr auf dem Regierungsplatz (vor dem Eingang Kunsthaus) beim Brunnen neben dem Treppenaufgang und dauert 45 Minuten.

Blumig wird Aarau auch in seinen Schaufenstern: Zentrum Aarau, die Vereinigung von gegen hundert Fachgeschäften, Dienstleistungsbetrieben und Restaurants, hat seine Mitglieder gebeten, «Blumen für die Kunst» in der Schaufenstergestaltung aufzugreifen. «Diese Ausstellung ist in den letzten Jahren für uns zu einem sehr wichtigen Anlass geworden», sagt Präsident Stefan Jost.