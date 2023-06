Aarau Blinde Flecken überall: Ausstellung zu Aaraus versteckten Ecken Im Stadtmuseum Aarau zeigen neun Fotografinnen und Fotografen noch bis 23. Juli ihre Werke. Sie alle kommen regelmässig beim Stammtisch zum «Fotobier» zusammen.

Die bunte Seite der Region Aarau: Valentina Verdescas Werk zeigt ungewohnte Blickwinkel und überraschend schöne Farbpaletten alltäglicher Ecken. Bild: zvg / Valentina Verdesca

Ich sehe was, was du nicht siehst, und das überall. Eine weich gezeichnete Männerbrust hier, da ein zart bedruckter Vorhang im alten Fensterkreuz, eine Menge Aarauer Gesichter in einst und heute, dort die Kuppe eines Löffels, kaum als solcher erkennbar, ebenso wie zwei sich zu nah gekommene Körper. Aarau in Farbe, augenfällig, Aarau als Skater-Mekka, Kampfhunde im Schmusemodus. Links, rechts, vorne und hinten, der ganze Raum ist voller menschenleerer Morgenstunden, voller Wegschauen und voller ungewohnter Blickwinkel. Kurz: voller blinder Flecken.

Die Werke der neun Fotografinnen und Fotografen, die derzeit im Stadtmuseum unter dem Titel «Blinder Fleck» ausstellen, könnten unterschiedlicher nicht sein: Marc Bachmann, Patrick Biland, Zoë Häusermann, Luca Schaffer, Hana Solenthaler, Valentina Verdesca, Jacqueline Weiss, Emma Würtenberg und Simon Zeltner. Im Alter verteilt zwischen 20 und 62 Jahren, die einen Berufsfotografen, andere im Pressebereich tätig, die einen in der Kunstszene daheim, einer in der Skaterszene. Was sie eint, ist ihre Herkunft, sie alle stammen aus dem Raum Aarau. Und ihre Schnittmenge ist der vierteljährliche Stammtisch für Fotografinnen und Fotografen im Stadtmuseum, das Zusammenkommen zum «Fotobier».

Auch der Kopf hinter der Kamera im Fokus

Lanciert wurde dieser vom Museumsteam im Mai 2020. Fotografie ist einer der Schwerpunkte des Stadtmuseums, mit dem Ringier Bildarchiv (in Kooperation mit dem Staatsarchiv Aargau) betreut es beispielsweise rund

7 Millionen analoge Pressebilder. Doch für das Museumsteam steht nicht nur das Endprodukt im Fokus, sondern auch der Kopf hinter der Kamera. «Uns war wichtig, mit den Menschen in Austausch zu treten, die Aarau auf ihre ganz eigene Weise betrachten, und damit eine andere Position zur Fotografie ins Haus bringen», sagt Laura Aellig, Fachleitung und Kuration Fotografie.

Damit stiess das Stadtmuseum auf offene Ohren, rund vierzig Fotografinnen und Fotografen haben sich auf den Aufruf hin gemeldet, ein gutes Dutzend kommt jeweils zum Fotobier am ersten Donnerstag alle drei Monate zusammen, zum grossen «show and tell»: «Die Fotografinnen und Fotografen bringen jeweils Arbeiten mit, roh oder bereits abgeschlossen, die im Plenum diskutiert werden», sagt Aellig. «Es ist eine sehr schöne, sehr bereichernde Zusammenarbeit.» Aus dem Stammtisch heraus sind bereits 2020 und 2021 zwei Foto-Adventskalender entstanden, mit «Blinder Fleck» wird nun die erste Ausstellung gezeigt.