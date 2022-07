Aarau Biogasanlage in der Telli erhält von der Stadt grünes Licht – Baustart ist im August Das auf 22 Millionen Franken bezifferte Bauprojekt in der Telli soll die Kompostverwertung in der Region revolutionieren.

Die Biogasanlage samt Energiezentrale der Eniwa neben der Kläranlage in Aarau soll in bis zu zwei Jahren in Betrieb gehen. Swiss Interactive AG / Zur Vefügung gestellt

Ein Jahr verging von der Baugesuchseingabe bis zur Bewilligung, nun steht sie aber unter Dach und Fach: Wie die Stadt Aarau mitteilt, kann die Eniwa ihren Neubau in der Telli ab nun verwirklichen. Unmittelbar bei der Kläranlage plant das Unternehmen ein neues «Energiewerk» samt einer Biogasanlage.

Als Kosten dafür wurden bisher 22 Millionen Franken angegeben. Das Werk wird zur Energiezentrale des Fernwärmeverbunds in der Telli. Aktuell werden da auch Leitungen nach Rohr und Buchs verlegt (siehe Text unten).

Autobahnzubringer wird heute Montagnacht, 11. Juli, komplett gesperrt Die Eniwa erweitert weiter ihr Fernwärmenetz in der Region. In der Nacht auf morgen Dienstag muss dafür eine Stahlbrücke über den Autobahnzubringer N1R (früher T5) angebracht werden. Die Fernwärmeleitungen werden über diese Brücke geführt und die Telli in Aarau mit dem Stadtteil Rohr und Buchs verbinden. Durch den Zusammenschluss der drei Gebiete wird die Versorgungssicherheit erhöht, schreibt die Eniwa in einer Mitteilung. Für die Arbeiten muss die Nationalstrasse diese Nacht während rund vier Stunden komplett gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich von 22 bis 1.30 Uhr.

In der Nacht von Montag, 11. Juli, auf Dienstag, 12. Juli, wird die Brücke mit den bereits montierten Rohren eingehoben. Zur Verfügung gestellt

Beim Biogas geht es um Nachhaltigkeit für die Umwelt wie auch um die Sicherstellung der hiesigen Gasversorgung. Man hatte sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Gase im Netz in Aarau auf 50 Prozent zu erhöhen.

Die Nachfrage der Kunden steigt. Der Krieg in der Ukraine dürfte diese Bemühungen weiter beschleunigen. Die Eniwa führt heute eigene Biogasanlagen in Reinach und Inwil LU, importiert aber auch aus Dänemark oder Grossbritannien.

Regionales Biogas aus bis zu 100 Tonnen Grüngut pro Tag

Laut Eniwa-Kommunikationsleiterin Andrea Portmann ist der Baustart für August geplant, Änderungen am Projekt habe es auch nach der einen Einwendung keine gegeben. In der Telli sollen künftig jeden Tag bis zu 100 Tonnen Grüngut aus Aarau und den umliegenden Vertragsgemeinden zu ökologischem Biogas verarbeitet werden; bis zu 25'000 Tonnen jährlich.

Das angelieferte Grüngut wird rund 14 Tage in einer Trommel vergoren, wo das CO2-neutrale Methangas entsteht. Die Anlage in der Telli wird jährlich etwa 15 Gigawattstunden Biogas herstellen, was ungefähr 4 Prozent der nationalen Produktion ausmacht. Nach der Trockenvergärung fallen feste und flüssige Gärreste an. Der Biodünger nützt dann den Landwirten auf ihren Feldern.

Die Eniwa will mit mehreren Massnahmen unangenehme Geruchsemissionen bei der Vergärung des Grünguts vermeiden: In der komplett eingehausten Anlage wird ein Unterdruck herrschen. Die Luft wird abgesogen und dreifach gewaschen.

Grüngutentsorgung in der Region wird umgekrempelt

Die Biogasanlage in der Telli wird die Grüngutentsorgung in der Region eindeutig verändern: Die heutige Kompostierung, bei der das Methangas ungenutzt in die Luft entweicht, wird zum Auslaufmodell. Dies dürften auch lokale Anbieter wie Hängärtner in Suhr spüren: Schon heute erhalten sie kaum noch den üblichen Kompostabfall von den Gemeinden geliefert, sondern vorwiegend Grüngut von Gartenbaubetrieben, Forstämtern, Werkhöfen oder Privaten.

Fünf Arbeitsplätze sollen in der neuen Anlage der Eniwa entstehen. Gleich nebenan wird auch die Kläranlage ausgebaut.