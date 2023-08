Aarau Biogasanlage der Eniwa: Kanton verlangt regelmässige Überprüfung der Schadstoff- und Geruchsemissionen Die Eniwa will in der Telli ein «Energiewerk» samt Biogasanlage bauen. Ab heute, 15. Juli, liegt der Umweltverträglichkeitsbericht mit Stellungnahme des Kantons öffentlich auf. Dieser verlangt gewisse Anpassungen, vor allem im Hinblick auf Schadstoffe und Geruchsemissionen.

Die Energiezentrale der Eniwa samt Biogasanlage soll neben der Kläranlage in der Aarauer Telli gebaut werden. Urs Helbling (5.9.2019)

Die Baubewilligung für das neue «Energiewerk» der Eniwa in Aarau samt Biomassenentwertung und Energiezentrale wurde letzte Woche veröffentlicht. Ab heute Freitag, 15. Juli, liegt nun der Umweltverträglichkeitsbericht mit Stellungnahme des Kantons während einem Monat öffentlich auf.

Dieser beurteilt das geplante Werk grundsätzlich als umweltverträglich, besteht aber auf die Erfüllung gewisser Auflagen. Sie betreffen unter anderem die Entwässerung, vor allem aber das Niedrighalten der Emissionen von Schadstoffen und der unangenehmen Gerüche.

Visualisierung der geplanten Biogasanlage und Energiezentrale. Swiss Interactive AG

Höchstens 25’000 Tonnen Grüngut im Jahr sollen laut Projekt in Trockenvergärung zu Biogas umgewandelt werden. 95 Prozent davon stamme aus dem üblichen Grüngut der Gemeinden, der Rest aus pumpfähigen Industrie- und Lebensmittelabfällen wie Speiseresten oder Glycerin.

Die im Grüngut vorhandenen Fremdstoffe werden laut Umweltbericht «händisch» mit einer Klemmzange aussortiert, ein Metallabscheider soll Metalle entfernen. Nach der Vergärung werden die Gärreste auf bis zu 40 Millimeter gesiebt. Für den Kanton wird «der Fremdstoffproblematik somit genügend Rechnung getragen».

«Kompostieranlagen sind kein Auslaufmodell» Sandro Hängärtner, seit Anfang Jahr neuer Leiter des Kompostierbetriebs seiner Familie in Suhr, wehrte sich gegen die Aussage im AZ-Artikel von letztem Montag, wonach Kompostieranlagen zum Auslaufmodell würden. Er stellt klar: «Man kann nicht aus jedem biologischen Material Biogas herstellen. Gewisse Sachen muss man kompostieren, zum Beispiel Baumschnitt.» Dazu entstehe bei einer Kompostieranlage kein Methan, wie behauptet wurde. «Komposterde entsteht mit Hilfe von Sauerstoffzufuhr durch eine natürliche Zersetzung. Biogas entsteht unter Sauerstoffausschluss, daraus wird ein Faulprozess produziert. Deshalb entsteht Methan.» Das Nebenprodukt einer Biogasanlage – die Gärreste – sollte man in einer Kompostieranlage nachkompostieren, sagt er. «Ein weiterer Grund warum Kompostieranlagen keine Auslaufmodelle sind. Jedoch ist dies für die meisten Biogasanlagen zu aufwendig und zu teuer.»

Es wird in der Nachbarschaft stinken – wenn auch offenbar wenig

Beim Umwandeln von Grüngut in Biogas entsteht Methan. Laut Umweltschutzgesetz sind Methanemissionen so weit zu begrenzen, wie dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Die Eniwa will auf Membrantechnologie setzen, die Emissionen auf bis zu 0,5 Prozent zurückhalten kann. Das sei zwar deutlich schlechter als die maximal 0,2 Prozent, die die Aminwäsche-Methode erreiche. Doch weil erstere weniger Energie benötigt, sei deren Ökobilanz insgesamt besser.

Bezüglich Gerüche stellt der Kanton klar: Es sind Immissionen in der Nachbarschaft zu erwarten. Der Grenzwert bei Wohnzonen beträgt 10 Prozent sogenannte Geruchsstunden, bei Industriezonen 20 Prozent. Eine Rechnung der Firma Ecolot ergab, dass bei der Ostfassade des Telli-Wohnblocks C 8 Prozent, den Wohnhäusern im Quartier Siebenmatten in Rohr 6,5 Prozent, den benachbarten Industriebauten 15 Prozent und der Grünzone bei der Suhre 20 Prozent zu erwarten sind. Die Situation sei deshalb von der Eniwa regelmässig zu überprüfen und Probleme seien eigenverantwortlich zu beheben.

Die Eniwa will laut Bericht «stark darauf achten, Geruchsemissionen gering zu halten». Ziel des Projekts sei es denn auch, aus biologischen Abfällen Biogas zu erzeugen und damit einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten.

Waldabstand wird knapp nicht eingehalten

Bezüglich Ökoausgleich schreibt der Kanton: Dank Dachbegrünung wird die Mindestanzahl Grünflächen knapp eingehalten. Der gesetzliche Mindestabstand von 18 Metern zur kleinen Waldfläche nebenan aber nicht: 15 Meter sind geplant. Diesen Unterschied wertet der Kanton aber als «unwesentlich», die Bedingungen für eine Ausnahmebewilligung dafür seien erfüllt.